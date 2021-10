Rachael Ray s’exprime après l’incendie d’une maison et l’inondation d’un appartement

Rachael Ray réfléchit à certains des moments les plus difficiles auxquels elle a été confrontée avec son mari John Cusimano. L’animatrice de Rachael Ray Show a déclaré à Extra plus tôt cette semaine que les deux avaient appris une autre leçon de gratitude après certains des défis qu’ils avaient traversés ensemble, notamment la perte d’un animal de compagnie, l’incendie d’une maison et l’inondation d’un appartement.

« Quand j’ai perdu mon chien [Isaboo] J’étais tellement reconnaissant de pouvoir être avec elle les derniers mois de sa vie », a déclaré Ray. « Elle est morte dans mes bras… Je me sentais coupable et reconnaissante en même temps… Les gens ont subi une perte humaine réelle à cause de COVID ou parce qu’ils ne pouvaient ne reçoivent pas de soins… et combien de personnes sont mortes seules. »

Ray a ignoré l’incendie de sa maison dans le nord de l’État de New York, expliquant que « la cheminée a roté sous le toit, c’est juste la vie ». Elle a poursuivi: « Tant de gens m’ont écrit et m’ont tendu la main et m’ont dit que nous avions tellement perdu aussi, je veux dire que c’est juste de la malchance. »

Si seulement les temps difficiles s’arrêtaient là. Ray a ensuite expliqué comment elle et l’appartement de son mari à New York ont ​​été inondés en août à cause de l’ouragan Ida. « Nous n’étions pas là », a-t-elle déclaré. « Les fuites sont devenues plus importantes et le toit s’est aggravé et nous pensions avoir tout réparé… puis Ida… tout l’appartement, il pleuvait juste à l’intérieur. »

Ce n’est pas la première fois que l’expert en cuisine discute de la série de catastrophes. Auparavant, elle s’était entretenue avec People au sujet des inondations, en déclarant : « Nous venions enfin de terminer le travail de fabrication de la [NYC] appartement terminé. Et puis, Ida l’a sorti. Et je veux dire, dehors. Vers le bas. »

« Comme, littéralement chaque haut-parleur au plafond, la cheminée, chaque joint dans le mur … C’était comme si l’appartement avait littéralement fondu, comme dans Wicked ou quelque chose du genre », a-t-elle poursuivi.

Elle a également expliqué à People à quel point sa maison du lac de Lucerne avait été endommagée par l’incendie du mois dernier. « Toute la propriété avait disparu. Il n’y avait rien », a-t-elle déclaré. « C’était littéralement un trou dans le sol. C’était considéré comme une perte à 100%. Et ils ont tout nettoyé, tout. Ils ont tout pris. »

Mis à part les catastrophes, Ray est ravie de reprendre le travail sur la seizième saison de son émission de cuisine de jour. Elle taquine que le nouvel ensemble est conçu pour ressembler à sa maison actuelle avec certains de ses propres meubles. Cependant, elle ne sera pas toujours sur le plateau car la série poursuit son modèle hybride pour lui permettre de travailler à domicile. « Ils ont essayé de faire en sorte que ça ait l’air moins radicalement différent de ma maison actuelle, parce que cette saison est hybride et nous tournons dans les deux … Les gens semblent vraiment aimer ça », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté: « C’est formidable d’avoir à nouveau l’énergie d’un public. Je me sens très impopulaire depuis 20 mois parce que personne ne va [starts clapping] quand j’entre dans la pièce! » Après avoir traversé toutes ses difficultés de l’année dernière, elle dit qu’elle est juste reconnaissante d' »être en vie ».