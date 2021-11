Rachel Beaver à la recherche d’un «nouveau départ» avec sa mère (exclusif)

Rachel Beaver est à la recherche d’un nouveau départ avec maman Stéphanie après une saison explosive. Avant Teen Mom: Young & Pregnant’s season finale mardi, la star de MTV s’est confiée à PopCulture.com sur la position qu’elle et sa mère ont prise aujourd’hui après leur combat explosif dans l’épisode de la semaine dernière.

Rachel et sa mère ont « beaucoup » amélioré leur relation récemment, a révélé la personnalité de la réalité, et les choses sont devenues beaucoup moins intenses après avoir quitté la maison de Stéphanie. « Sortir de la maison de maman a beaucoup aidé, car c’était toxique là-bas », a-t-elle déclaré à PopCulture. « Je pense que ma mère et moi ne pouvons tout simplement pas vivre dans la même maison – c’est trop mouvementé. Si l’un de nous sort, nous sortons tous les deux. »

Stéphanie est une « arrière-grand-mère » pour la fille de Rachel, Hazelee, âgée de 2 ans, « mais pas une super mère », a-t-elle poursuivi, affirmant que sa mère agit différemment lorsque les caméras arrivent et qu’elle n’est pas filmée. Rachel a affirmé que sa mère la traitait comme une « meilleure amie » et « enabl[ed] tous [her] mauvaises décisions » tout au long de son adolescence, mais veut maintenant agir davantage comme sa mère dans l’émission MTV.

« Je peux aussi reconnaître que la façon dont je parle à ma mère n’est pas correcte », a-t-elle poursuivi. « Je peux assumer l’entière responsabilité. » Un tournant pour Rachel a été de penser à Hazelee qui lui a finalement parlé de cette façon, ce qui l’a aidée à avoir une nouvelle perspective sur la relation qu’elle entretient avec sa mère. Cela, combiné au traitement que Rachel reçoit pour son diagnostic d’hypothyroïdie et de trouble bipolaire, a beaucoup changé dans sa vie. « Nous avons un nouveau départ », a expliqué la star de MTV.

La saison a été difficile pour Rachel, qui était nerveuse à l’idée que le père de Hazelee, Drew Brooks, soit potentiellement libéré de prison. Bien que Brooks n’ait finalement pas été libéré pendant le tournage, Rachel a dit à PopCulture qu’elle préférerait qu’il reste loin d’elle et de sa fille s’il continue avec le comportement erratique dont elle a dit avoir été témoin. « C’est juste navrant de penser que Hazelee n’a peut-être pas un père qui s’en soucie, ou un père du tout, parce que le chemin qu’il suit, il pourrait finir par mourir », a-t-elle partagé.

Ayant grandi sans son père, qui a renoncé aux droits paternels à l’âge de 5 ans, Rachel a déclaré qu’elle n’avait « aucun sentiment à ce sujet » et espère que l’absence de Brooks sera également comprise par Hazelee. « Je pense que sa maison est tellement pleine d’amour de nos jours que je pense qu’elle comprendra », a-t-elle déclaré. Ne manquez pas la finale de la saison de Teen Mom: Young & Pregnant, diffusée le mardi 23 novembre à 21 h HE sur MTV.