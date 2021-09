Rachel Beaver présente une transformation majeure

L’une des stars de Teen Mom: Young and Pregnant arbore un tout nouveau look. Sur Instagram, la personnalité de MTV Rachel Beaver a présenté son nouveau look à ses abonnés. Bien que cela puisse être nouveau pour ses fans, elle a mentionné que c’était une “vieille” nouvelle pour elle.

Beaver a posté quelques photos sur Instagram pour présenter sa nouvelle coiffure lumineuse. Sur les photos, la star de Teen Mom arbore des cheveux roses et un maillot de bain turquoise. En plus de présenter sa nouvelle coiffure, Beaver a également publié une photo de sa fille, Hazelee, que l’on pouvait voir en train de profiter d’une journée à la piscine avec sa mère. Elle a gardé sa légende pour le message courte et douce, écrivant “ancien pour moi, nouveau pour vous”, avec un emoji de fleur rose. Les fans n’ont pas pu s’empêcher de se rendre dans la section commentaires du message pour faire des compliments à Beaver sur sa coiffure, avec une écriture, “Le rose est définitivement votre couleur.”

Beaver est l’un des membres du casting de Teen Mom: Young and Pregnant. La série met également en vedette Kayla Sessler, Brianna Jaramillo, Kiaya Elliott, Madisen Bieth et Kayla Jones. La nouvelle saison de l’émission sera diffusée mardi soir à 21 h HE sur MTV juste derrière Teen Mom OG. Beaver a rejoint l’émission en tant que remplaçante de Jade Cline après être passée à Teen Mom 2. En octobre 2019, vers le moment où elle a rejoint l’émission, Beaver a parlé à Knox News de son parcours pour devenir une star de MTV. Elle a expliqué qu’elle avait initialement postulé pour être sur Teen Mom: Young and Pregnant afin de partager son expérience de jeune mère (elle avait 16 ans lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte de sa fille Hazelee).

"En fin de compte, j'espère que les gens verront qu'ils ne sont pas seuls", a déclaré Beaver à la publication. "Vous ne traversez pas cela seul. … J'espère juste qu'ils apprendront de moi et qu'ils verront cela … les trucs qui se sont passés dans ma vie et la folie que je traverse, et d'être comme" Oh peut-être ma vie n'est pas si mauvaise. Peut-être que d'autres personnes traversent cela ", vous savez? C'est vraiment ce que j'espère … J'espère juste que j'inspirerai les gens. J'espère que les gens pourront voir mon histoire et en tirer quelque chose ." Vous pouvez suivre le parcours de la star de télé-réalité lorsque Teen Mom: Young and Pregnant revient mardi soir à 21 h HE.