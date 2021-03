Rachel Bilson a raconté comment Rami Malek a fait sa sueur avec une demande de retrait sur le retour le plus sombre ⋆ .

Instagram / WENN / Instar

Se souvenant de l’époque où la star de « Bohemian Rhapsody » l’a contactée pour sa photo de lycée, l’ancienne star de « Hart of Dixie » admet être « super déçue » par la façon dont il a géré l’affaire.

Actrice Rachel Bilson a été laissée «super déçue» après son ancien copain de lycée Rami Malek lui a demandé de supprimer une photo amusante de la paire de sa page Instagram.

« Le CO« La star pensait que le cliché vieux de plusieurs décennies des élèves » ringards « lors d’un voyage scolaire à New York était » adorable « , alors elle a décidé de partager le souvenir sur les réseaux sociaux dans les mois précédant les Oscars 2019, où Malek a été nominé et a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle de Freddie Mercury dans « Rhapsodie bohémienne«.

«J’avais posté un retour sur nous de notre voyage senior à New York, Broadway. Nous sommes super ringards, [it was] comme, la photo la plus idiote de nous deux, mais je la jette parce que je pense que c’est drôle et qu’il est si important de pouvoir se moquer de vous », a expliqué Bilson sur le« Armchair Expert with Dax Shepard » Podcast. «Et il avait une chaîne en or [on in the photo], et je me dis: ‘Rami, où as-tu eu la chaîne en or…?’ Je suis juste drôle, nous étions de bons amis.

Cependant, Malek n’a apparemment pas apprécié l’explosion du passé et a contacté Bilson, lui demandant de retirer la balle.

Elle a partagé: «Je ne vérifie généralement pas les DM [direct messages] sur mon Instagram et peut-être qu’une semaine passe et je regarde réellement, et j’ai un message de Rami, mais ce n’était pas du genre: « Hé, comment vas-tu? Bla bla bla bla.’ C’était direct: « J’apprécierais vraiment que vous supprimiez cela, je suis une personne vraiment privée ». »

Le message sec fit «commencer à transpirer» à Bilson car elle ne s’attendait pas à ce que son «bon ami» d’enfance réagisse de cette façon. «J’étais comme, ‘Oh, merde, OK…’», a-t-elle poursuivi.

«Je suppose qu’il n’aimait pas la photo de lui-même, et je suis ami avec sa styliste, et elle dit: ‘Eh bien, ce n’est pas une belle photo de lui.’ Je me dis: «OK, je suis désolé…» Nous avions 16 ans…! C’était ce que c’était…, mais c’était juste avant les Oscars, et je me souviens [friend and ‘The O.C.’ creator] Josh Schwartz a dit: « Vous l’avez fait sale! Il est sur le point d’être nominé. Je me suis dit: ‘Que voulez-vous dire? C’était mon ami, c’est une drôle d’image! »

Bilson est toujours déconcertée par la controverse causée par son cliché de ses jours au lycée Notre Dame de Los Angeles, et est déçue que Malek n’ait pas vu le côté drôle du message.

«Je suppose que j’aurais dû trouver quelque chose de plus flatteur [to share]? » réfléchit-elle. «Je ne sais pas… mais je l’ai enlevé, et je lui ai même écrit un message vraiment sympa, comme: ‘Je suis tellement désolé, va chercher l’Oscar, tu fais de superbes,’ et je n’ai jamais rien entendu en retour, ce qui est bien… »

«J’étais super déçue parce qu’il était toujours aussi gentil, et nous étions de bons amis…», a-t-elle ajouté.

«Je suis un grand fan de ne pas vous prendre au sérieux, surtout à ce niveau de renommée et de talent, mais écoutez, il veut être super respecté, c’est son truc, alors je l’ai respecté, je l’ai enlevé. J’étais juste un peu déçu de la façon dont cela était géré. Je pensais que c’était adorable… »

