Rachel Bilson, d’autres mamans célèbres pompant du lait maternel: photos

Mettre leur pompe en marche! Blake Lively, Rachel McAdams et plus de mamans célèbres n’ont pas hésité à partager leurs voyages de pompage sur les réseaux sociaux.

En janvier 2020, le Une fille bavarde alun a donné un aperçu de sa routine de maternité au cours d’une Section rythmique jour de presse. «PUMP», l’actrice a sous-titré une photo Instagram Story de sa pompe Medela USA.

Le téléchargement sur les réseaux sociaux du natif de Los Angeles est intervenu trois mois après Nous hebdomadaire a annoncé la naissance d’elle et Ryan Reynolds«troisième enfant. Ajouter un bébé de plus à sa couvée après avoir précédemment accueilli les filles James et Inez, c’était «comme passer de deux à 3000», a admis Lively lors d’une Aujourd’hui montrer l’apparence à l’époque.

Le Âge d’Adaline star a expliqué: «Nous avons tellement d’enfants. C’est assez fou. C’est beaucoup. Les gens disent que passer de deux à trois, c’est pareil. Vous savez, c’est assez simple. Ces gens n’ont pas trois enfants. C’est fou.

Quant à McAdams, le Carnet star partage un fils avec son petit ami, Jamie Linden. Après l’arrivée de la petite en avril 2018, la nominée aux Oscars a gardé son petit garçon caché – mais cela ne l’a pas empêchée de prendre une photo époustouflante en décembre 2018.

Photographe Claire Rothstein a partagé la photo de McAdams dans un soutien-gorge d’allaitement noir via Instagram, en écrivant: «Cette séance photo a duré environ 6 mois après qu’elle a donné naissance à son fils, donc entre les prises de vue, elle exprimait / pompait comme allaitant encore. … L’allaitement est la chose la plus normale au monde et je ne peux pas imaginer pendant toute ma vie pourquoi ou comment il est mal vu ou effrayé. Je ne pense même pas qu’il faille l’expliquer, mais je voulais juste le faire savoir, comme si cela changeait même la perception d’une personne de quelque chose de si naturel, de si normal, de si incroyable alors c’est génial.

De Ashley Graham pompage à l’arrière d’un Uber pour Kate Upton pompant devant elle et Justin VerlanderLa date de la Saint-Valentin, des mamans plus célèbres ont partagé ces moments avec leurs adeptes. Continuez à faire défiler pour voir Kourtney Kardashian, Rachel Bilson et plus.