Rachel Bloom a partagé des photos avant et après de la réduction mammaire

Personne ne fait l’honnêteté corporelle comme Rachel Bloom. La star de Crazy Ex-Girlfriend n’a jamais hésité à parler de tout, enfin, de TBH, mais surtout de son corps. C’est la femme dont le cerveau nous a apporté des chansons sur le sexe de la période et, bien sûr, une ode à ses propres “seins lourds”, après tout.

Tout cela pour dire que nous n’avons même pas été un tout petit peu surpris ce week-end lorsque Rach a partagé une série de photos avant et après franches de sa récente opération de réduction mammaire (qui l’a ramenée d’un soutien-gorge de taille G à quelque chose dans le famille de bonnets D beaucoup plus raisonnable) sur Instagram.

Aussi franches que soient les images, elles ne sont rien comparées à la légende du post, dans laquelle l’actrice de 34 ans a partagé son parcours personnel de réduction mammaire (et certaines vérités rarement évoquées sur la grossesse et comment cela change le corps d’une femme ). Lisez son explication complète ci-dessous:

“Je l’ai fait! Contexte : Avant la grossesse, je n’avais jamais eu envie d’une réduction mammaire. J’étais assez content de l’endroit où se trouvait mon corps. Je veux dire, parfois, mes seins dd / ddd (la taille dépend de la période du mois) étaient ennuyeux et moites (et oui, lourds), mais j’ai eu la chance de ne jamais vraiment ressentir d’inconfort physique majeur de leur part.

Mais ensuite, je suis tombée enceinte et j’ai grandi très vite d’un jj/jj à une taille G. Puis, après l’allaitement, toute leur texture a changé ; ils sont devenus super super doux, ce que la grossesse / l’allaitement fait et dont personne ne vous parle vraiment. Donc, à la fin, j’avais l’impression d’avoir une paire de grosses balles molles pesant sur ma poitrine. (Comme des boules après la douche. Vraiment détendu. Vous savez). J’ai commencé à avoir des éruptions cutanées sous les seins, des rainures aux épaules (lorsque la bretelle de votre soutien-gorge s’enfonce dans votre peau), des problèmes de cou et des sueurs nocturnes (je ne pouvais pas m’endormir à moins d’avoir un oreiller ENTRE mes seins). J’ai rencontré 3 médecins et, en quelques mois, j’ai choisi quelqu’un de charmant. Ma demande était de revenir à ma taille d’avant la grossesse (sinon peut-être un peu plus petite). Je suis toujours en train de guérir, alors nous verrons ce qui se passe. Mais je me sens déjà plus à l’aise et soulagé. Leçon / conclusion / révélation étonnante de cette expérience à déterminer ?! “

En l’honneur du voyage de Rachel (et de son honnêteté corporelle si nécessaire), nous écouterons “Heavy Boobs” en boucle dans un avenir prévisible (et nous vous invitons à nous rejoindre).

