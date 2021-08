Rachel Bloom, star de “Crazy Ex-Girlfriend”, célèbre une décision médicale majeure

in

Rachel Bloom se remet d’une opération de réduction mammaire. L’alun Crazy Ex-Girlfriend, 34 ans, a partagé avant et après les clichés de sa procédure vendredi, expliquant que même si elle “n’avait jamais eu envie” d’une réduction mammaire avant de donner naissance à sa fille l’année dernière, elle avait commencé à se sentir “physiquement majeur inconfort” avec eux, y compris des éruptions cutanées, des problèmes de cou et des sueurs nocturnes.

“Je l’ai fait!” elle a commencé sa longue légende sur Instagram. Alors que Bloom a déclaré qu’elle avait toujours été “assez heureuse” de son corps avant la grossesse, même si ses seins “DD/DDD” étaient “ennuyeux et moites (et oui, lourds)”, tout a changé après qu’elle et son mari Dan Gregor ont accueilli leur premier enfant.

En grandissant à une taille G, Bloom a ajouté que la texture de son tissu mammaire est ensuite devenue “super super douce”, ce qui, selon elle, est un effet secondaire de l’allaitement “personne ne vous en parle vraiment”. Elle a poursuivi qu’elle avait commencé à avoir “des éruptions cutanées sous les seins, des rainures aux épaules (lorsque la bretelle de votre soutien-gorge s’enfonce dans votre peau), des problèmes de cou et des sueurs nocturnes”, ajoutant: “Je ne pouvais pas m’endormir à moins d’avoir un oreiller ENTRE mes seins.”

En rencontrant trois médecins différents pour déterminer qui elle voulait pratiquer son opération, l’actrice a trouvé quelqu’un de « charmant » qui, selon elle, a accepté de la ramener à sa taille d’avant la grossesse « sinon peut-être un peu plus petite ». Immédiatement après la chirurgie, Bloom a noté: “Je suis toujours en train de guérir, alors nous verrons ce qui se passe. Mais je me sens déjà plus à l’aise et soulagé. Leçon/conclusion/révélation étonnante de cette expérience à déterminer ?!”

Les amis célèbres de Bloom n’ont pas tardé à lui envoyer de doux messages, y compris Britney Young de GLOW, qui a commenté: “Ooooooo yeah!!!!!” Chelsea Handler a ajouté: “J’adore!” tandis qu’Alie Ward a écrit dans son propre commentaire, “Félicitations et beaucoup de bonnes vibrations de guérison!” L’opération de la star est intervenue un peu plus d’un an après qu’elle a annoncé en avril 2020 qu’elle avait donné naissance à sa fille, une expérience « intense » chez le nouveau-né a été envoyée à l’USIN au début de la pandémie de COVID-19 avant le décès éventuel de ami proche Adam Schlesinger en raison de complications dues au virus.

“Avoir un bébé à l’USIN pendant une pandémie alors qu’un ami cher était à l’hôpital à 3 000 miles de là a fait de cette semaine de loin la plus intense de ma vie et de celle de Gregor”, a-t-elle écrit sur Instagram à l’époque. « Alors que les adorables médecins et infirmières aidaient ma fille à évacuer du liquide de ses poumons, nous avons regardé la maternité autour de nous changer toutes les heures pour se préparer à la prochaine tempête COVID. »

“Toute la famille est maintenant en sécurité à la maison et je suis tellement reconnaissante envers tous nos travailleurs médicaux”, a ensuite écrit la nouvelle maman. “De ceux de notre NICUS à ceux qui aident directement les patients COVID comme Adam, ils sacrifient tellement pour se battre en première ligne de cette guerre.”