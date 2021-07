Rachel Bolan de Skid Row se souvient de Jeff Labar de Cendrillon : « Il a toujours été un gars vraiment authentique »

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de la “Dans les tranchées avec Ryan Roxie” podcast vidéo, RANGÉE DE DÉPANNAGE bassiste Rachel Bolan discuté du récent décès de CENDRILLON guitariste Jeff LaBar. Jeff a été retrouvé mort par sa femme, Debinique Salazar-LaBar, le 14 juillet dans son appartement de Nashville. Il avait 58 ans.

« Les premières fois que j’ai vu CENDRILLON était dans un club appelé le Galaxy, un petit bar du New Jersey, et il n’était même pas encore dans le groupe”, Rachel dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET. “Et puis finalement il y a eu des changements [in the lineup] fait, puis Jeff était dans le groupe. Et tout le maquillage et l’énergie sur scène. Éric [Brittingham, bass] et À M [Keifer, guitar/vocals] étaient là depuis le début, et ils avaient leur truc. Mais, mec, quand Jeff a rejoint le groupe, ça a pris une toute nouvelle énergie. Et le jeu était, évidemment, différent ; il avait un style différent. Et juste sa présence sur scène, mec – c’était vraiment cool. Et puis finalement apprendre à le connaître, juste à partir des quelques spectacles que nous avons fait ensemble.”

Il a poursuivi : « Je pense que les deux [SKID ROW and CINDERELLA] étaient au Japon en même temps pour nos premières tournées [there], et nous étions en quelque sorte entrecroisés, et ils sont sortis pour un spectacle. Il a toujours été un gars vraiment authentique et, évidemment, un très bon joueur. Il a en fait rempli pour Serpent [SKID ROW guitarist Dave Sabo]. Serpent avait un problème avec son bras. Ce n’était pas le canal carpien, mais c’était un peu comme le canal carpien ; Je ne sais pas exactement comment il s’appelait. Mais il disait : ‘Mec, je ne sais même pas choisir. Je ne peux même pas m’accrocher à une pioche. Alors on a appelé Jeff et il est venu et a rempli pour deux spectacles. Et c’était amusant – des histoires de chiens de route. C’était super.”

Bolan a ajouté: “Ouais, il va nous manquer, mec. Tout le monde était triste d’entendre ça.”

LaBar rejoint CENDRILLON à temps pour enregistrer le premier album du groupe, les années 1986 “Chansons de la nuit”, qui a culminé à la troisième place du classement Billboard 200 et a finalement été certifié triple platine. Il comprenait CENDRILLONle plus gros succès, “Personne n’est dupe”, qui a atteint la 13e place du classement Billboard Hot 100. CENDRILLONle deuxième album de 1988 “Long hiver froid”, a également été certifié triple platine. Le troisième LP du groupe, les années 1990 « Station de déchirement », est devenu platine avant que la montée du mouvement grunge ne tue le glam et le hair metal, entraînant une baisse drastique des ventes pour la version finale du groupe, les années 1994 “Toujours grimper”.

LaBar sorti un album solo, “Un pour la route”, en 2014.



