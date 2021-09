Rachel Bolan de Skid Row sur le prochain album : “Je ne peux pas décrire à quel point tout cela semble génial”

RANGÉE DE DÉPANNAGE poursuit le travail sur son nouvel album tant attendu pour une sortie provisoire début 2022 via oreilleMUSIQUE. Le groupe enregistre son nouvel album à Nashville, Tennesse avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a déjà travaillé avec COMBATTANTS DE FOO, PIERRE AURE, TEMPÊTE HALES, ÉVANESCENCE, SE RUER et ALICE ENCHAÎNÉE, parmi beaucoup d’autres.

RANGÉE DE DÉPANNAGELe nouveau LP de marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur (FORCE DU DRAGON, CHAR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, BRISEUR D’ÉTOILES).

Contrairement à 2014 “Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two” et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.

Bassiste Rachel Bolan a offert une mise à jour sur l’avancement des sessions d’enregistrement pour le LP dans un Instagram message vidéo vendredi (3 septembre). Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était donc le deuxième jour du chant. ZP était là juste en train de le déchirer. Hier, nous avons terminé une chanson qui sera probablement la chanson-titre de l’album… Et il travaillait sur une nouvelle chanson aujourd’hui, et ça sonne vraiment bien. Wow! Putain de merde. Je ne peux pas vous le dire, je ne peux tout simplement pas décrire à quel point tout cela semble génial.”

Il a poursuivi : « Je sais que je parle de pseudo beaucoup et je chante ses louanges tout le temps. C’est justifié, mec. Par exemple, la première chanson, nous l’entendons, et ce n’est que la peau et les os, quand nous l’écrivons et ainsi de suite. Et puis nous entrons dans le studio et des petits morceaux ici et des petits morceaux là [are added], et maintenant que les voix sont dessus, nous avons mis des harmonies et des choeurs, et les solos sont dessus, et c’est sacrément proche d’être fini, à part le mix. Oh, mec, ça sonne bien – tellement bien. Ses idées sont si bonnes. Et oui, je suis vraiment excité, comme vous pouvez le voir. Un peu fatigué, mais pompé.

“Je ne suis pas fou du studio parce que ça devient parfois fastidieux. Cependant, une fois que votre idée prend vie, et, comme je le disais, vous entendez tout se superposer, puis vous entendez d’autres idées qui font c’est encore mieux et mieux que vous ne le pensiez, mec, c’est tellement amusant. Et c’est ce qui m’éclaire vraiment et me fait plaisir, mec. Juste l’entendre – l’entendre comme une chanson au lieu d’une tonne de parties est incroyable.

« Donc, cela dit, je suis vraiment excité » Bolan ajoutée. “J’ai vraiment hâte que vous l’entendiez.”

RANGÉE DE DÉPANNAGE précédemment collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs externes sur son nouveau matériel, y compris Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE AURE) et Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE D’HALALE, un groupe qui a repris la chanson-titre de “Esclave à la mouture” sur son “ReAniMate : les couvertures eP” en 2011. RANGÉE DE DÉPANNAGE a également travaillé avec un auteur-compositeur-pour-louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau.

Début août, RANGÉE DE DÉPANNAGE a célébré le 30e anniversaire de son deuxième album classique, “Esclave à la mouture”, en l’interprétant dans son intégralité à l’Amphithéâtre du Rolling Hills Casino And Resort à Corning, en Californie.

L’été dernier, Bolan Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” que lui et ses camarades s’embarqueraient dans un “Esclave à la mouture” Tournée du 30e anniversaire en 2021.