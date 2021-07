Rachel Bolan dit que le producteur Nick Raskulinecz a ramené Skid Row aux racines du groupe : “Je suis très excité à ce sujet”

Lors d’une apparition dans le dernier épisode de la “Dans les tranchées avec Ryan Roxie” podcast vidéo, RANGÉE DE DÉPANNAGE bassiste Rachel Bolan a parlé de l’avancement des sessions d’enregistrement du nouvel album tant attendu du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons la chance de travailler avec un producteur nommé Nick Raskulinecz. Et je suis sûr, à moins que vous ne viviez sous un rocher, que vous avez entendu quelque chose qu’il a produit. Il a produit quelques COMBATTANTS DE FOO enregistrements, PIERRE AURE, TEMPÊTE D’HALALE, ÉVANESCENCE, SE RUER, ALICE ENCHAÎNÉE… Il a un palmarès assez impressionnant. Et nous faisons le disque avec lui ici à Nashville. C’est en fait mon voisin.

“Il a fait quelque chose avec nous qui est tout simplement incroyable”, a-t-il poursuivi. “Et la façon dont il l’a décrit [is] il a grandi en nous écoutant. Je veux dire, j’ai grandi – nous n’avons pas une si grande différence d’âge – environ 10 ans, je suppose. Mais il nous a écoutés. Vous savez, lorsque vous écoutez un groupe, vous pouvez écouter son premier album et vous entendrez ce groupe de cette façon pour le reste de votre vie. Et puis le groupe s’éloigne un peu parce que cet album faisait partie d’eux mais il ne leur tient pas autant à cœur. Et je ne veux pas dire cela d’une mauvaise manière ; c’est juste que tu vas et que tu t’éloignes de plus en plus de tes racines. Cela dit, il nous a ramenés là-bas. Il a pris nos chansons… Il écoutait des trucs, et j’apportais une chanson, ou Serpent [guitarist Dave Sabo] et j’apportais une chanson, et nous dirions : « Mec, cette chanson est géniale ». Et il l’écoutait et il disait, ‘Ce n’est pas RANGÉE DE DÉPANNAGE. Cela ne ressemble pas RANGÉE DE DÉPANNAGE.’ Et nous sommes, comme, ‘Mec, nous sommes RANGÉE DE DÉPANNAGE. Que diable?’ [Laughs]”

Bolan a ajouté: “Il est tellement créatif. Dès la pré-production, il se tenait devant chaque gars… Tout son processus est… Cela m’a fait sentir que je suis un meilleur bassiste maintenant. Parce qu’il est, comme, ‘Mec, vous ne jouez pas des trucs comme ça. Ce n’est pas comme ça que vous jouez.’ Et je me dis ‘Wow. Il a raison. Je me suis éloigné de la façon dont je pensais avant.’ Et il l’a fait avec chaque gars… Il est juste entré là-dedans et a tout vidé, puis l’a remis en place. Et pas du genre, ‘C’est horrible.’ Il était juste, comme, ‘Ici, mec. Mettons ceci ici’, ceci et cela, et juste changé. Il était comme un chirurgien. Et il est tellement créatif. Juste en l’écoutant, toutes ces idées continuent de sortir Et j’essaie de le suivre… Donc, le fait qu’il fasse ça nous a vraiment fait prendre ce qui étaient de bonnes chansons et les construire dans de très bonnes œuvres. Et, comme vous pouvez le voir, je suis très excité à ce sujet. Et nous le sommes tous.”

En mars dernier, Sabo a parlé au “Derrière le vinyle” balado à propos RANGÉE DE DÉPANNAGEcollaboration avec Raskulinecz après avoir travaillé plusieurs fois avec Michel Wagener, qui a également dirigé les débuts éponymes du groupe en 1989 et 1991 “Esclave à la mouture”. “Nous avons écrit un tas de nouvelles chansons, et Michaelprend une pause”, a-t-il expliqué. “pseudo avait exprimé le souhait de travailler avec nous. Rachelest devenu de très bons amis avec lui, vivant là-bas à Nashville. Et il me dit ‘Faisons des trucs ensemble.’ Visiblement, sa réputation le précède ; il a fait de très bons disques. Et il est très enthousiaste à l’idée de travailler sur certaines de nos nouvelles musiques.”

RANGÉE DE DÉPANNAGELe nouveau LP de marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur (FORCE DU DRAGON, CHAR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, BRISE-ÉTOILES).

Contrairement à 2014 “Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two” et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.

RANGÉE DE DÉPANNAGE précédemment collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs externes sur son nouveau matériel, y compris Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE AURE) et Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE D’HALALE, un groupe qui a repris la chanson-titre de “Esclave à la mouture” sur son “ReAniMate : les couvertures eP” en 2011. RANGÉE DE DÉPANNAGE a également travaillé avec un auteur-compositeur-pour-louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau.

RANGÉE DE DÉPANNAGE‘s 2020 “La tournée estivale du Big Rock”, comportant également RATT, CENDRILLON‘s Tom Keifer et ABATTAGE, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde.

Photo par: Chuck Arland