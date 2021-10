Rachel Bolan sur le prochain album de Skid Row : « Je n’ai pas été aussi excité à propos de nos chansons depuis un certain temps »

RANGÉE DE DÉPANNAGE poursuit le travail sur son nouvel album tant attendu pour une sortie provisoire au début de 2022. Le groupe enregistre son nouvel album à Nashville, Tennesse avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a déjà travaillé avec COMBATTANTS DE FOO, PIERRE AURE, TEMPÊTE HALES, ÉVANESCENCE, SE RUER et ALICE ENCHAÎNÉE, parmi beaucoup d’autres.

RANGÉE DE DÉPANNAGELe nouveau LP de marquera sa première sortie avec un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur (FORCE DU DRAGON, CHAR, JE SUIS JE), qui a rejoint le groupe en 2016 suite au départ de Tony Harnell (TNT, BRISEUR D’ÉTOILES).

Contrairement à 2014 « Rise Of The Damnation Army – United World Rebellion: Chapter Two » et 2013 « United World Rebellion : Chapitre Un », RANGÉE DE DÉPANNAGELa prochaine sortie de sera un album complet.

Bassiste Rachel Bolan a offert une mise à jour sur l’avancement des sessions d’enregistrement pour le LP dans une nouvelle interview avec Adika Live! Parler de travailler avec Raskulinecz, Rachel dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est une expérience incroyable. C’est vraiment cool, parce qu’il était fan quand il était jeune. Alors on y va, on va avoir des riffs et on va lui jouer une chanson ou autre, et il est, genre, ‘[It’s] pas SKID ROW.’ [Laughs<] C’est juste une dynamique tellement étrange. Il dit : « Ça a l’air d’être une chanson pour un tel », et ceci et cela et autre chose. Et je me dis ‘Mec, il a raison.’

« Il m’a dit tout de suite, il m’a dit : ‘Mec, je vais juste dire des trucs. Je ne veux pas te blesser à propos de trucs' » Bolan a continué. « Il nous l’a dit à tous. Il dit: » Mais je viens juste d’un point de vue différent – un en tant que fan, deux en tant que producteur. Et je veux faire un kick-ass RANGÉE DE DÉPANNAGE enregistrer.’ Nous y sommes allés avec quelques idées de ballades, et il a dit : « Laissez-nous simplement balancer ça – laissez-nous simplement balancer ça. » C’est, genre, cool. Nous sommes dedans.

« Son processus est différent de ce que nous avons fait dans le passé, et c’est tout simplement incroyable, mec. [and] Je suis tellement content. »

RANGÉE DE DÉPANNAGEle nouveau LP de sortira via oreilleMUSIQUE, le label de musique enregistrée du groupe de divertissement allemand Edel AG qui possède une liste d’artistes mondiaux, y compris VIOLET FONCÉ, Alice Cooper, BABYMETAL, TONNERRE, STATUS QUO et beaucoup plus.

« Nous démarrons les huit cylindres, mec » Rachel mentionné. Nous avons de superbes chansons dont nous sommes satisfaits. Nous avons un producteur qui tue, qui fait un disque qui tue. Nous aimons notre étiquette. Et les groupes ne le disent pas beaucoup, mais nous aimons leur façon de faire les choses. Et nous cherchons juste à revenir là-bas. Mais l’album sortira probablement au premier trimestre de 22.

« C’est dégueulasse », a-t-il répété. « Je n’ai pas été aussi enthousiasmé par nos chansons depuis un certain temps. Et nous partageons tous la même excitation, ce qui est génial. »

RANGÉE DE DÉPANNAGE précédemment collaboré avec plusieurs auteurs-compositeurs externes sur son nouveau matériel, y compris Corey Taylor (NŒUD COULANT, PIERRE AURE) et Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE HALES, un groupe qui a repris la chanson-titre de « Esclave à la mouture » sur son « ReAniMate : les couvertures eP » en 2011. RANGÉE DE DÉPANNAGE a également travaillé avec un auteur-compositeur-pour-louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau.

Début août, RANGÉE DE DÉPANNAGE a célébré le 30e anniversaire de son deuxième album classique, « Esclave à la mouture », en l’interprétant dans son intégralité à l’Amphithéâtre du Rolling Hills Casino And Resort à Corning, en Californie.

L’été dernier, Bolan Raconté SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » que lui et ses camarades s’embarqueraient dans un « Esclave à la mouture » Tournée du 30e anniversaire en 2021.