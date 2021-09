Rachel Bradshaw fait une mise à jour surprenante sur sa vie amoureuse

“Ce n’est pas dans la série ou quoi que ce soit”, a admis Rachel. “Cela s’est produit après que nous ayons terminé. Mais finalement, je deviendrai plus ouvert à ce sujet.”

Nous avons hâte d’en savoir plus sur son homme mystérieux et de voir si Terry approuve !

En attendant, attendez-vous à ce que les Bradshaws soient un livre ouvert sur tout le reste.

“Je pense que vous apprenez vraiment à connaître tout le monde à un niveau plus profond dans la saison deux”, a conclu Rachel. “Nous étions tous plus à l’aise avec les caméras. Nous avons dû faire tellement de choses amusantes. Lorsque vous voyagez et faites des choses vraiment amusantes, les personnalités se rassemblent davantage, et je pense que les gens apprendront à nous connaître un peu mieux. Il y a beaucoup de rires, beaucoup de blagues, beaucoup de farces.”

La saison 2 de Bradshaw Bunch sera diffusée le mercredi 6 octobre à 21 h sur E !. Bingez les derniers épisodes de The Bradshaw Bunch sur Peacock.

