Rachel Bradshaw vient d’annoncer un nouvel album ! Voici votre premier aperçu

Aujourd’hui, Rachel voit le E! série comme « la manière de Dieu de dire : ‘Hé, c’est ce que tu es censé faire.' »

« Vous êtes chanteuse et vous pouvez écrire de la musique », a-t-elle expliqué plus tôt cette année. « Vous pouvez aussi enfin vraiment tomber amoureux parce que vous savez qui vous êtes et vous pouvez avoir un appareil photo dans votre visage et parler des choses les plus sombres du monde et aider les autres. Et c’est comme » Woah « . Je ne savais pas que ce serait une possibilité pour moi. »

Terry a été la plus grande pom-pom girl de sa fille depuis le début, et le couple a même partagé un moment émouvant lors d’un récent épisode de The Bradshaw Bunch alors qu’ils écoutaient la chanson de Rachel « Wild Horse », qui sera en effet sur son prochain album, avec » Aphrodite, « qu’elle a interprété lors de la première saison.