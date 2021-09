Rachel Campos-Duffy : l’administrateur de Biden pleinement conscient de l’intention malveillante derrière ces mandats

L’animatrice de “Fox News Primetime”, Rachel Campos-Duffy, a fustigé les mandats de vaccins COVID nouvellement annoncés par l’administration Biden, les qualifiant de “guerre contre la liberté”.

CAMPOS-DUFFY : Ne vous y trompez pas, Joe Biden a déclaré la guerre à la liberté hier et a porté l’autoritarisme à un tout autre niveau en imposant des vaccins à des millions d’Américains. Biden a jeté la constitution par la fenêtre alors qu’il délivrait des mandats médicaux pour les employés fédéraux, les écoles et même les entreprises privées, mais apparemment, Kamala Harris n’a pas reçu la note.

KAMALA HARRIS, JEUDI : « Lorsque les gens sont en mesure de faire des choix sans ingérence du gouvernement, pour eux-mêmes en termes de bien-être et de bien-être de leur famille en consultation avec qui ils peuvent choisir, nous sommes une société plus forte. »

Maintenant, la vice-présidente ne parlait évidemment pas de vaccins, car elle soutient ces mandats. Non, non, elle défendait l’avortement et doublait la guerre de l’administration contre les enfants à naître. Maintenant, Kamala ne sait clairement pas ce qui se passe à la Maison Blanche et est incapable de rester sur le message, mais ne laissez pas son incompétence vous tromper. L’administration Biden est pleinement consciente de ce qu’elle fait et de l’intention malveillante derrière ces mandats.