Rachel Campos-Duffy révèle ce qui se cache derrière les mandats vaccinaux de Biden

Dans son commentaire sur « Fox News Primetime » lundi, l’animatrice Rachel Campos-Duffy a déclaré qu’après deux ans, « peu a changé dans la lutte contre COVID », et que pour les démocrates, les blocages sont une question de contrôle.

RACHEL CAMPOS-DUFFY, ANIMATRICE : Près de deux ans de confinements masques et mandats de gauche, pourtant peu de choses ont changé dans la lutte contre le COVID. Douze mois après le début de la campagne de Biden pour vacciner toute l’Amérique, et nous sommes en fait dans une pire situation qu’avant. Vendredi dernier, les États-Unis ont enregistré plus de 830 000 cas de COVID, ce qui représente un bond considérable par rapport aux 270 000 le même jour en 2021. Il semble que peu importe ce que les démocrates essaient de faire, leur plan ne fonctionne pas. Mais ils ne laisseront pas un petit échec les arrêter.

Ce matin, le vaste mandat de vaccination de Joe Biden sur les entreprises privées de plus de 100 employés est entré en vigueur. Des millions d’Américains devront désormais choisir entre obtenir le jab ou conserver leur emploi. Mais la demande de Biden est si inconstitutionnelle que la Cour suprême se demande actuellement si elle peut même procéder.

Mais il ne s’agit pas de COVID pour les démocrates. Il s’agit de contrôle. Ils veulent la grande remise à zéro, qui est de refaire la société comme bon leur semble. Et COVID leur a donné l’excuse parfaite.

