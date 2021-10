Rachel et Jose réagissent à la retraite des couples de Michaela et Zack dans un aperçu exclusif

Mariés à First Sight, Rachel et José reviennent sur leurs propres problèmes relationnels après l’explosion majeure de Michaela et Zack lors de la retraite des couples. Dans un aperçu PopCulture.com du tout nouvel épisode de mercredi de la série Lifetime, les jeunes mariés déballent le drame de la retraite, qui s’est terminé avec Michaela et Zack qui ont soudainement quitté l’escapade.

Rachel note qu’il n’est « pas temps de se détendre » car leur relation avec le Jour de la Décision approche à grands pas. « Michaela et Zack ont ​​complètement quitté la retraite – de la voir exploser comme ça hier soir, j’ai été très surprise », admet-elle. José souligne que les deux ont maintenant raté un certain nombre d’expériences de liaison, y compris la lune de miel et une grande partie de la retraite des couples.

Rachel continue qu’après avoir regardé ce qui s’est passé la nuit précédente, elle n’a pas pu s’empêcher de se remémorer un mois plus tôt lorsque José l’a enfermée hors de leur appartement au milieu d’un combat. Alors que Rachel serait obligée de « remettre en question les choses » si quelque chose comme ça se reproduisait, en se concentrant maintenant sur leur relation, elle se sent simplement « aimée » par son mari.

« Nous savons que les choses vont arriver et qu’il peut y avoir une autre explosion », dit José, « mais au moins je pense qu’en abordant, espérons-le, les problèmes qui se présentent, nous pouvons les résoudre en fonction de la façon dont nous avons résolu quelques-uns de ces problèmes qui sont survenus en haut. » Rachel admet que « la mesquinerie peut arriver » dans n’importe quelle relation, mais dit qu’ils doivent juste « faire attention à ne pas en devenir trop vindicatif ».

« Vous savez, parfois vous avez besoin de tout casser et de vous défouler », poursuit-elle. « Vous savez, nous pouvons être en désaccord sur certaines choses, mais nous avons vraiment appris à nous parler. Genre, c’est ce qu’est l’amour. » Alors qu’elle est « super contente » de l’endroit où ils se trouvent maintenant, Rachel avoue qu’elle ne peut s’empêcher de penser si quelque chose de « fou » se reproduirait. Rachel et José vont-ils pouvoir sortir de leur grand combat pour de bon ? Married at First Sight (produit par Kinetic Content) est diffusé le mercredi à 20 h HE sur Lifetime.