Rachel Maddow de MSNBC minimise l’acte d’accusation de l’enquête de Durham lié à une fausse histoire Trump-Russie qu’elle a promue

La star de MSNBC, Rachel Maddow, a semblé très dédaigneuse du dernier acte d’accusation de l’enquête de l’avocat spécial John Durham sur les origines de l’enquête sur la Russie.

Alors que l’animatrice de télévision libérale a évité de couvrir l’acte d’accusation officiel de jeudi, elle a abordé mercredi un rapport du New York Times qui prévoyait les problèmes juridiques auxquels Michael Sussmann, un avocat qui a été accusé d’avoir menti au FBI pour ne pas avoir divulgué ses liens avec la campagne Clinton après avoir poussé à une enquête sur les liens du candidat de l’époque Donald Trump avec la Russie en 2016, en particulier sur ses liens avec la banque Alfa, liée au Kremlin, présentée comme néfaste.

Maddow, qui avait auparavant défendu le récit de collusion russe lors de l’enquête Mueller, a promu le soi-disant “mystère” de la “communication inhabituelle” entre la banque et un serveur appartenant à la Trump Organization dans son programme en 2018.

L’AVOCAT DE CLINTON CAMPAGNE MICHAEL SUSSMANN ACCUMULÉ POUR AVOIR MENTI AU FBI PENDANT L’ENQUÊTE EN RUSSIE

“L’importance de cette histoire depuis le tout début était essentiellement que personne ne savait ce que cela signifiait! Personne ne savait ce que c’était!” Maddow a ri mercredi. « Je veux dire, même le titre de cette première histoire chez Slate a été publié sous la forme d’une question. « Est-ce qu’un serveur Trump communiquait avec la Russie ? » C’est difficile à dire, mais il semblait qu’il y avait quelque chose d’étrange là-bas. Il y avait quelque chose d’inexpliqué et d’étrange dans les données. “

Alors que l’animatrice de MSNBC a maintenant admis que les résultats auraient pu être « bénins » ou « vraiment rien », elle a souligné les « experts » qui à l’époque ont sonné l’alarme des observations particulières.

Maddow s’est ensuite moqué de la suggestion “étrange” selon laquelle le récit d’Alfa Bank était “fabriqué” et un “produit d’une théorie du complot orchestrée par la campagne Clinton et les démocrates et le” État profond “pour piéger Donald Trump”, ce que la banque a depuis allégué dans les procès en diffamation.

“Et le ministère de la Justice de Trump semble avoir en quelque sorte fonctionné avec ça”, a souri Maddow.

Elle a ensuite décrit l’enquête de Durham comme le seul produit des demandes du président Trump de l’époque pour étayer son affirmation selon laquelle l’enquête sur la Russie était un “canular”.

“Vous ne le savez peut-être pas, vous n’avez peut-être même pas entendu parler du nom de John Durham si vous ne consommez pas régulièrement des médias de droite, mais depuis les deux dernières années de l’administration Trump, les animateurs de la chaîne Fox News et à droite Les blogs de l’aile et les législateurs républicains ont constamment annoncé ce que l’enquête de Durham allait révéler”, a déclaré Maddow. “Depuis des années, l’enquête de Durham est ce Saint Graal pour Trump et ses partisans, ce qui va enfin révéler l’enquête sur la Russie comme une sorte de crime contre Trump qui doit lui-même être vengé.”

UN JOURNALISTE DE L’ARDOISE A ENVOYÉ UN ÉBAUCHE DE L’HISTOIRE À FUSION GPS À PROPOS D’UN POSSIBLE LIEN ENTRE TRUMP ET LA BANQUE DE RUSSIE : ACTE D’ACCUSATION

Après avoir lu une grande partie du rapport du Times sur l’inculpation de Sussmann à l’époque, Maddow a souligné à quel point il s’agissait d’un “développement étrange” pour ses téléspectateurs qui semblaient défendre Sussmann en tant que personne préoccupée par les conclusions Trump-Russie et minimisé son apparente malhonnêteté concernant son travail. pour la campagne Clinton.

“Donc, ce que cela laisse apparemment à Durham, c’est un avocat qui a donné au FBI des informations qu’il pensait qu’ils auraient dû avoir. Le FBI a poursuivi cela et a décidé:” hein, ce n’est probablement rien. ” Et peut-être que cet avocat – il y a une question à savoir s’il a pleinement révélé qui il représentait à ce moment-là ? Est-ce important qui il représentait à l’époque ? ” demanda Maddow. “Nous n’avons pas encore tous les faits. Que cet avocat ait dit au FBI quelque chose de faux sur qui est son client, qu’il soit important de savoir qui était son client lorsqu’il a donné cette information au FBI pour qu’il l’examine, c’est quelque chose qui peut Mais la grande image ici, la substance du soupçon autour des trucs d’Alfa Bank est que cela pourrait être la preuve d’un moyen de communication secrète entre une campagne présidentielle américaine et une entité étrangère qui essayait d’influencer notre Si vous tombiez sur ça, vous aviez un expert en cybersécurité qui était votre client et il vous a apporté ces données, que vous travailliez pour Hillary Clinton ou que vous travailliez pour Donald Trump ou que vous travailliez pour le putain de Donald Duck, si vous étaient un informaticien ou un avocat expérimenté en cybersécurité qui ont les compétences en cybersécurité pour savoir ce que signifient ces données, ce que le pire des cas à ce sujet signifierait vraiment en termes de sécurité nationale du pays, la chose responsable à faire est de l’apporter au FBI… C’est ce qu’ils vous disent de faire. Si vous voyez quelque chose, dites quelque chose, n’est-ce pas ?… Même si cela s’avère être rien, cela semble être la bonne chose à faire, une chose compréhensible à faire dans cette circonstance, n’est-ce pas ? »

“Eh bien, l’avocat spécial nommé par Bill Barr est resté en place pendant l’administration Biden et a apparemment laissé de la place pour errer par le procureur général Merrick Garland essaie de criminaliser cet acte. Vous voyez quelque chose, dites quelque chose? Si vous avez dit quelque chose à propos de Donald Trump, nous je vais essayer de vous mettre en prison”, a-t-elle ajouté.