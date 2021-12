Rachel Maddow dit que Trump devrait être inculpé pour avoir avoué avoir licencié Comey pour se protéger [VIDEO]

L’animatrice de MSNBC, Rachel Maddow, a partagé lundi soir un extrait d’une nouvelle interview qui montre que Donald Trump pourrait toujours être accusé d’entrave à la justice après l’avoir pratiquement admis devant la caméra.

Trump s’est entretenu avec Fox News au cours du week-end et a expliqué comment il avait limogé le directeur du FBI James Comey en 2017 alors que Comey enquêtait sur l’ingérence russe dans les élections de 2016. Comme à chaque fois que Trump a le champ libre pour parler, il a fini par s’impliquer. « N’oubliez pas, j’ai viré Comey », a déclaré Trump sur Life, Liberty & Levin. « Si je n’avais pas viré Comey, vous ne me parleriez peut-être pas en ce moment du beau livre de quatre ans à la Maison Blanche.

Vous vous souviendrez que l’explication officielle du licenciement de Comey était sa mauvaise gestion de l’enquête sur les e-mails d’Hillary Clinton, et la Maison Blanche a nié à l’époque que Comey avait été licencié afin de protéger Trump. Mais ce n’est pas ce que l’ancien gars a dit il y a quelques jours à peine. « Si je ne limogeais pas Comey… ils cherchaient à renverser le président des États-Unis », a balbutié Trump, se creusant un trou encore plus profond. « Si je ne le virais pas…. Et certaines personnes ont dit : ‘Il a fait une erreur en licenciant Comey.’ Maintenant, ces mêmes personnes ont dit que c’était l’un des mouvements instinctifs les plus incroyables qu’ils aient jamais vu. Trump l’a vraiment scellé en disant: « Je ne pense pas que j’aurais pu survivre si je ne l’avais pas renvoyé. »

Rachel Maddow a sauté sur cette interview, car elle savait intelligemment que la majeure partie de son auditoire ignorerait simplement une autre interview de Trump à la télévision d’État. « Il ne veut pas dire qu’il serait mort », a expliqué Maddow. « Il veut dire qu’il n’aurait pas pu survivre en tant que président. Il n’aurait pas pu survivre quatre ans en tant que président à cause des enquêtes du FBI qui étaient en place sous Comey et qui voulaient le révoquer. Il a donc renvoyé le directeur du FBI afin de détourner ces enquêtes, afin de se maintenir au pouvoir. Il vient d’admettre que c’est pourquoi il l’a fait », a-t-elle déclaré. « Et puis ça a marché ! C’est ainsi qu’il a réussi à rester en poste pendant quatre ans ! C’est lui qui avoue.

« Si quelqu’un devait intenter une poursuite pour entrave à la justice contre lui pour cela : licencier le directeur du FBI afin de se débarrasser de l’enquête qui menait à le destituer de ses fonctions…. Nous sommes toujours dans le délai de prescription pour cela si cela, en fait, était un crime », a déclaré Maddow lors de son émission hier soir. « Je dis ça comme ça. Il vient de l’avouer en détail à la télévision nationale hier soir.

Regardez l’argument convaincant de Maddow pour porter des accusations contre Trump, ci-dessous.