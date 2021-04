Rachel Maddow en tête de tous les programmes d’actualités sur le câble pour le 1er trimestre 2021 ⋆ .

METTRE À JOUR: Joyeux anniversaire Rachel! (1er avril) 🎈

L’une des prédictions les plus pompeuses de l’ancien gars (Donald Trump) était que sans lui, «toutes les formes de médias tomberont». Bien qu’il y ait une part de vérité à cela dans le sens où il a attiré les globes oculaires de la même manière qu’un accident d’autoroute sanglant. Il a insisté pour être constamment au centre de l’attention même si cela signifiait se ridiculiser, ce qu’il faisait le plus souvent.

Cependant, ce que Trump n’a pas réussi à prédire était l’essor des médias progressistes et en particulier Rachel Maddow de MSNBC. Sa performance a été une lumière vive dans un environnement médiatique enveloppé par une pandémie mondiale. Au cours du premier trimestre de 2021, Maddow est devenue la première émission d’information par câble, battant sa concurrence sur l’ancien leader, Fox News. Pendant une partie du trimestre, Maddow a été le programme numéro un sur tout le câble, et pas seulement sur le câble. Elle a marqué cette étape le 3 mars:

Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux qui regardent et soutiennent ce spectacle et ce réseau. Nous continuerons de faire de notre mieux pour être dignes de votre temps et de votre confiance. pic.twitter.com/YTUuHOSAeC – Blog Maddow (@MaddowBlog) 3 mars 2021

Au cours du trimestre, Fox News a été le plus grand perdant, ayant chuté de 40% à la troisième place derrière MSNBC et CNN. Par comparaison, CNN était hors de 32 pour cent, et MSNBC a chuté de seulement 19 pour cent. Il n’est pas surprenant que l’audience soit en baisse cette année. Il était comparé à une année précédente inhabituellement mouvementée qui a été bombardée par des événements profondément significatifs tels que la pandémie, la deuxième mise en accusation et l’élection présidentielle.

Cette année en revanche a été languissante, de la manière la plus agréable. Le président Biden a cherché à faire de sa politique l’histoire, plutôt que lui-même. La présence pesante d’un narcissique psychotique a été bannie de Washington, même si elle émet toujours ses rugissements pitoyables et émasculés de son nouveau repaire à Palm Beach. Ce changement radical est un gros plus pour le journalisme. Comme Tom Jones à l’Institut Poynter c’est noté…

«Maintenant, pour la plupart, Trump peut être ignoré. Ce qui signifie que les histoires qui comptent vraiment peuvent être couvertes. Peut-être que cela ne attirera pas le public que nous avons vu dans le passé, mais ce sera important.

Le classement dans les cotes devrait être volatil dans les mois à venir, Fox News pourrait retrouver son poste de leader lorsque les téléspectateurs qui l’ont abandonné pour des pâturages plus radicaux (Newsmax, OANN) reviendront. Ils peuvent trouver ces autres débouchés ennuyeux, spécieux et dépourvus de substance. Et Trump n’est plus là pour les promouvoir.

Le PDG de Fox, Lachlan Murdoch, est convaincu que les cotes de Fox News augmenteront parce que ses téléspectateurs apprécieront l’engagement contraire à l’éthique de Fox envers la propagande de droite. Murdoch a récemment admis que le rôle de Fox est d’être «l’opposition» à Biden et aux démocrates, en disant: «C’est ce que notre travail est maintenant avec l’administration Biden, et vous verrez nos notes s’améliorer vraiment à partir d’ici.»

Peut-être. Mais le fait que MSNBC et Rachel Maddow aient prévalu pendant l’une des saisons les plus compétitives des temps modernes prouve que de nombreux téléspectateurs ont soif de reportages honnêtes et informatifs. L’approche de Fox du journalisme en tant que générateur de biais de confirmation ultra-conservateur ne peut réussir que sur une base temporaire. Et ses reportages n’auront aucun impact durable ailleurs que dans l’esprit du wingnuttery endoctriné.

