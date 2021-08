Rachel Maddow prend une décision concernant son avenir à MSNBC

Rachel Maddow aurait signé un nouvel accord avec MSNBC, s’engageant dans le réseau pour au moins quelques années de plus. Maddow rencontre les dirigeants d’autres réseaux depuis des mois, selon un rapport de Business Insider. Cependant, des sources proches de son émission ont déclaré dimanche qu’elle avait finalisé son nouvel accord.

Maddow aurait signé un nouveau contrat qui la gardera chez MSNBC pendant encore quelques années. En plus d’animer The Rachel Maddow Show, elle développera de nouveaux projets pour NBCUniversal. Le contrat actuel de Maddow se termine début 2022, et de nombreux rapports ont indiqué qu’elle envisageait sérieusement de quitter le réseau. Alors que les fans de Maddow l’ont peut-être suivie sur une autre chaîne ou même sur une autre plate-forme, les initiés de l’industrie pensaient que cela aurait été un coup dur pour MSNBC dans son ensemble.

Le nouvel accord de Maddow engloberait le développement de livres et de films sous l’égide de NBCUniversal, ainsi que d’autres projets multimédias. Les détails du paiement de Maddow et la durée de son engagement n’ont pas été rendus publics, mais elle a apparemment travaillé avec un nouvel agent nommé Ari Emanuel de la société Endeavor, qui est la société mère de l’agence artistique WME.

Le président d’Endeavor, Mark Shapiro, a fait un commentaire officiel sur le nouveau contrat de Maddow, déclarant: “Rachel Maddow reste à la maison où elle appartient avec un accord beaucoup plus large chez NBCUniversal et ne pourrait pas être plus heureuse.” Il a également noté que Maddow aurait plus de flexibilité dans les horaires et plus de liberté créative, mais a refusé d’élaborer.

Maddow était auparavant représenté par l’agent artistique Jean Sage, qui a pris sa retraite plus tôt cette année. Emanuel représenterait Joe Scarborough et Mike Brzezinski de MSNBC, indiquant peut-être comment ils se sont connectés. Maddow fait partie de MNBC depuis plus d’une décennie maintenant et anime sa propre émission depuis 2008. Elle a connu le lancement le plus réussi de l’histoire du réseau à l’époque.

TELLEMENT soulagé que @maddow reste avec son émission sur MSNBC. J’espère que ses nouveaux projets incluent des émissions spéciales d’une heure sur des sujets spécifiques (en dehors des reportages quotidiens).

C’est une conteuse et une chercheuse incroyable, alors j’espère que NBC la laissera faire ce qu’elle fait le mieux. – brouillard (@cantgoback69) 22 août 2021

Maddow a fait sourciller à NBCUniversal l’année dernière lorsqu’elle a interviewé l’auteur Ronan Farrow à propos de son livre Catch and Kill. Leur conversation a couvert les allégations d’agression sexuelle contre l’ancien animateur de TODAY Show Matt Lauer. Cependant, l’interview a été un succès indéniable dans les cotes.

Le Rachel Maddow Show est diffusé les soirs de semaine à 21 h HE sur MSNBC. Maddow continuera à l’héberger pour les années à venir.