Bryan et David ouvrent le sac postal et répondent à votre Listener Mail. Ils discutent du retrait de Rachel Nichols de la programmation de la NBA (0:38), discutent de la vision de Stephen A. Smith pour ESPN (8:55), se prononcent sur la couverture de Monday Night Football pour la saison à venir (22:20), et plus encore. !

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

