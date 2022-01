Rachel Powell, ‘Bullhorn Lady’, a un nouvel avocat

La femme de Pennsylvanie connue sous le nom de « Bullhorn Lady » qui a semblé aider à diriger les émeutiers lors de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis a un nouvel avocat.

Rachel Powell est l’une des figures les plus infâmes à émerger de la brèche du 6 janvier, lorsque des centaines de Donald Trump des partisans ont envahi la police et ont fait une brèche dans le bâtiment pour tenter d’arrêter le décompte du Congrès des votes du Collège électoral et de bloquer la certification des chez Joe Biden gagner à l’élection présidentielle de 2020.

Powell a également fait la une des journaux depuis son arrestation. En avril, elle est apparue très publiquement pour défier le juge de district en chef des États-Unis de Beryl Howell ordonner qu’elle porte un masque chaque fois qu’elle quittait sa résidence comme condition de sa mise en liberté provisoire en portant un « masque en filet » décrit dans un document judiciaire comme ayant « des trous assez grands pour voir le nez et la bouche de l’accusé ».

L’avocat de l’époque de Powell Michel Engle l’a aidée à éviter d’être renvoyée en prison, arguant avec succès que son client ne faisait que rendre hommage au chanteur Lana del Rey, qui portait un masque facial en maille lors d’un événement de fans en octobre 2020.

Engle a également déclaré dans un dossier que son client était désolé pour « son mauvais choix et sa conduite imprudente dans cette affaire. Ce n’était pas l’intention de Mme Powell de se moquer du respect de sa condition de libération ou de bafouer à la légère l’ordonnance de la Cour.

Juge principal de district des États-Unis Royce Lambert, qui avait ordonné à Powell d’expliquer pourquoi elle ne devrait pas être emprisonnée pour le coup de masque en maille, a déclaré à l’époque qu’il était « satisfait » des excuses de Powell et a promis de porter un masque correctement protecteur à l’avenir.

Engle a également obtenu la libération provisoire de Powell, la décrivant comme une mère célibataire de huit enfants avec « des racines importantes dans sa communauté » et « ni les moyens financiers, ni le motif, de fuir les poursuites dans cette affaire ».

Lors d’une audience de conférence de mise en état vendredi, Engle a confirmé à Lamberth que Powell était en train d’obtenir un autre avocat, bien qu’il n’ait pas expliqué pourquoi.

« J’espère que la Cour a reçu ma lettre », a déclaré Engle à Lamberth, indiquant que la lettre expliquait la situation. « Mme. Powell cherche à retenir les services d’un nouveau conseil… peut-être dès la semaine prochaine. »

Procureur adjoint des États-Unis Lucie Soleil a déclaré à Lamberth que Powell examinait toujours les termes de l’offre de plaidoyer du gouvernement. Selon un rapport de KDKA, filiale de Pittsburgh CBS, Powell y réfléchit depuis au moins novembre.

Sun a déclaré que le gouvernement avait accepté d’accorder à Powell 60 jours supplémentaires pour examiner l’offre de plaidoyer avec son nouvel avocat.

Les procureurs disent que Powell a utilisé un mégaphone « pour indiquer aux autres comment prendre davantage le contrôle du Capitole » ce jour-là.

« Rachel Powell est clairement vu parler à travers un mégaphone et donner des instructions très détaillées sur la disposition du bâtiment du Capitole aux autres à l’intérieur de la pièce », indique l’affidavit du mandat d’arrêt de Powell. « On peut l’entendre déclarer qu’elle venait d’entrer dans le bâtiment du Capitole dans la pièce adjacente et qu’ils devraient » se coordonner si vous voulez prendre ce bâtiment « . Elle note également qu’ils « ont une autre fenêtre à briser ».

Les procureurs ont également vu Powell utiliser un gros tuyau comme bélier pour casser une fenêtre du bâtiment du Capitole.

Lamberth, un Ronald Reagan personne nommée, a fixé la prochaine audience dans l’affaire Powell au 2 mars.

[Images via Facebook screengrab/FBI/]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]