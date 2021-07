Rachel Reeves bégaie alors qu’elle est confrontée à des tracts “Sifflet de chien musulman” à Batley | Politique | Nouvelles

in

Rachel Reeves a été grillée sur les affirmations des travaillistes selon lesquelles l’élection partielle de Batley et Spen a été engloutie par des campagnes de haine de ses rivaux, en particulier du candidat George Galloway qui, selon elle, a attisé “la haine et la division”. Mais Trevor Phillips de Sky News a souligné l’hypocrisie de son affirmation lorsqu’il s’est adressé à des tracts travaillistes dans lesquels le Premier ministre Boris Johnson serrait la main de l’Indien Narendra Modi accompagné d’articles sur l’islamophobie sur les conservateurs. Mme Reeves a bégayé et a rapidement détourné l’accusation vers M. Galloway.