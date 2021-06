Rachel Weisz de Black Widow offre des détails sur le nouveau personnage de Marvel

Rachel Weisz dit également que son personnage est une scientifique hautement qualifiée que le public rencontrera pour la première fois dans sa ferme porcine, où elle mène des expériences. C’est une révélation passionnante et ajoute une ride intéressante aux possibilités de son personnage et à l’histoire de Black Widow en général. Florence Pugh a peut-être été choisie comme nouvelle Black Widow du MCU, remplaçant Scarlett Johansson, et il sera intéressant de voir leur relation et comment ils ont mis en place la transition dans Black Widow.