Racing de Lens contre Racing Strasbourg

21/09/2021 à 21:02 CEST

Mercredi prochain à 21 heures se jouera le match de la septième journée de Ligue 1, dans lequel on verra la victoire disputer le Lentille et à Strasbourg dans le Stade Bollaert-Delelis.

Les Course de Lens affronte avec optimisme le match de la septième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-0 et 2-3, le premier contre le CSO lilloise dans son domaine et le second contre lui FC Girondins Bordeaux à domicile. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté trois des six matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 11 buts pour et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Course de Strasbourg vient de gagner à domicile 3-0 dans le Stade de la Meinau, avec des objectifs de Habib Diallo et Ludovic ajorque contre FC Metz lors du dernier match joué, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de la Course de Lens. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison de Ligue 1, le Course de Strasbourg il en a remporté deux avec un bilan de 10 buts marqués contre 11 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Course de Lens a gagné une fois et a fait match nul deux fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Course de Strasbourg, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade Bollaert-Delelis. Dans le rôle de visiteur, le Course de Strasbourg Il a perdu deux fois sur ses deux matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade du Course de Lens pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Bollaert-Delelis, obtenant ainsi deux défaites et six nuls en faveur de la Course de Lens. A tour de rôle, les visiteurs ajoutent deux matchs de suite sans perdre dans le fief de la Lentille. Le dernier affrontement entre les Lentille et le Strasbourg Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est conclu sur un résultat de 1-2 favorable à la Lentille.

En analysant le classement de la Ligue 1, on constate qu’avant la dispute du match, le Course de Lens est en avance sur le Course de Strasbourg avec une différence de cinq points. Les locaux, avant ce match, sont à la troisième place avec 12 points au classement. De leur côté, les visiteurs comptent sept points et occupent la douzième position de la compétition.