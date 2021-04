Racing Festival aux Giants-Phillies

21/04/2021 à 06:33 CEST

.

Catcher Buster Posey a frappé deux circuits pour les Giants de San Francisco, qui ont battu les Phillies de Philadelphie 10-7 et ils ont obtenu la troisième victoire consécutive. Posey (4) a lancé le ballon dans le fairway à la cinquième manche et a de nouveau sorti le ballon du terrain lors de la sixième manche, les deux fois sans aucun coureur en tête.

Le frappeur vénézuélien Wilmer Flores (1) a également envoyé le ballon après trois touchés pour les Giants (11-6), qui sont deuxièmes de la division NL Ouest.

Dans la huitième manche, Flores a frappé de quatre coins au-dessus du champ gauche, atteignant 367 pieds. Avec son succès, avec un seul retrait pour conclure l’épisode, le Vénézuélien a poussé Posey et le Ranger Austin Slater au registre. Flores a couronné un groupe de six touchés en huitième manche.

Du tertre, la victoire correspondait au relais vénézuélien José Álvarez (1-1) en un seul épisode. Pour les Phillies, la défaite a été portée par le relais Connor Brogdon (3-1) en deux tiers d’épisode.

Abreu punit les Indiens avec deux circuits

Le frappeur désigné cubain José Abreu a frappé une paire de circuits et a terminé avec trois points produits pour les White Sox de Chicago, qui ont battu les Indians de Cleveland 8-5. Abreu (4) a commencé le penalty contre les Indiens en quatrième manche, sans coureur sur le chemin, quand il a trouvé la banderole du starter Zach Plesac. Le Cubain a fait rebondir le ballon à 140 mètres au-dessus du champ gauche, lorsqu’un retrait a été enregistré dans l’épisode. Dans la septième manche, le ballon a de nouveau disparu du terrain avec un coup qui a envoyé le ballon voler encore 123 mètres entre les champs gauche et central. Abreu, qui a frappé trois fois en quatre voyages à la surface du frappeur, a puni les lancers de soulagement de Sam Hentges, avec un seul “retrait” pour terminer la manche. Le désigné cubain a terminé avec trois points produits et trois points marqués.

Le travail du monticule et la victoire ont été marqués par le partant Carlos Rodón (3-0) en cinq manches et ont battu Cleveland pour la deuxième fois en une semaine. La défaite a été portée par Plesac (1-3) en cinq épisodes complets.

Turner remporte le single gagnant des Nationals

L’arrêt-court Trea Turner a frappé un simple RBI de la course de tête et Les Nationals de Washington ont battu les Cardinals de Saint-Louis 3-2. Dans la huitième manche, Turner a fait un simple qui a mené à la série de différence des Nationaux (6-9), qui a brisé une séquence de deux défaites consécutives.

La victoire correspondait au soulagement de Daniel Hudson (2-0) dans un épisode de travail. Pour les Cardinals, la défaite a été portée par le relève mexicain Giovanny Gallegos (2-1) qui est resté sur le tertre pendant les deux tiers de la manche.

Les cardinaux (8-9) ont alterné victoire et défaite lors des quatre derniers matchs disputés.

Les Yankees arrêtent leur séquence de défaites

Le frappeur de pincement Aaron Hicks a frappé le registre en profitant d’un mauvais lancer du plus proche Nate Jones en huitième manche et Les Yankees de New York ont ​​battu les Braves d’Atlanta 3-1, dans un match de la série Interleague. Avec leur victoire, les Yankees ont cassé une séquence de cinq défaites consécutives. Les Yankees se sont améliorés à 6-10 et ont évité ce qui aurait été leur pire début de saison depuis 1972.

Le joueur de troisième but colombien Gio Urshela (2) était chargé de frapper le circuit de égalité en cinquième manche en punissant le travail du partant Charlie Morton, sans coureur devant.

La défaite des Braves est tombée au secours de Tyler Matzek (0-2) en ne prenant pas un seul retrait et en accordant deux coups sûrs et deux points.