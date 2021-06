Racing Festival aux Royals-Twins

05/06/21 à 7h45 CEST

Le joueur de deuxième but Whit Merrifield a frappé un circuit qui valait trois touchés et les Royals de Kansas City ont battu les Twins du Minnesota 14-5. Dans le premier épisode, Merrifield (5) a sorti le ballon du terrain en prenant deux coureurs d’avance et a mené l’attaque des Royals. Sur le monticule, le vainqueur a été le partant Brad Keller (6-4) en cinq manches.

Pour les Twins, le joueur de premier but dominicain Miguel Sanó (10) a envoyé le ballon dans la rue en huitième manche, menant un coureur sur les sentiers, en guise de punition pour les lancers du relais Wade Davis. L’arrêt-court dominicain Jorge Polanco (6) a également frappé des quatre coins de la cinquième manche, sans coéquipiers sur le chemin.

Les Twins ont perdu contre le partant Matt Shoemaker (2-7) dans un tiers de la manche.

Devers home run dans la victoire des Red Sox

Le dominicain Rafael Devers a frappé un coup sûr aux quatre coins pour trois touchés et Les Red Sox de Boston ont battu les Yankees de New York 5-2. Devers (15) a envoyé le ballon dans le fairway avec deux coureurs d’avance. Il l’a fait contre les lancers de départ, alors qu’il y avait deux retraits dans l’épisode. Avec ce coup, Devers est pour le moment troisième dans la section des circuits des ligues majeures.

La victoire a été attribuée au partant Nathan Eovaldi (7-2) en six manches. Pour les Yankees, la défaite a été portée par le partant Michael King (0-3) en 5 1/3 de manches.

Mountcastle scelle la victoire des Oriols

Le frappeur désigné Ryan Mountcastle a frappé le premier circuit au septième, ce qui a été confirmé par l’examen vidéo et le Oriols de Baltimore ils ont maintenu leur séquence de victoires en juin, vaincre les Indians de Cleveland 3-1. Les Oriols ont remporté leurs trois premiers matchs ce mois-ci après en avoir perdu 14 de suite jusqu’à la fin mai. La chaîne gagnante de Baltimore correspond à la plus longue de la saison.

Sur le monticule le triomphe a été crédité par le soulagement Cole Sulser (2-0) dans un épisode. Pour les Indiens, qui avaient gagné trois des quatre et sont tombés à 20-2 alors qu’ils menaient après six manches, la défaite a été emportée par le releveur Brian Shaw (1-1) en une seule manche.

Hayes frappe un home run pour le deuxième match consécutif

Le joueur de troisième but recrue Ke’Bryan Hayes a marqué pour le deuxième match de suite depuis son activation à partir de la liste des personnes handicapées et a produit trois points pour mener à Les Pirates de Pittsburgh remportent une victoire 9-2 sur les Marlins de Miami. Hayes (2) a frappé des quatre coins dans le premier épisode, menant à un partenaire en circulation.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le soulagement de Duane Underwood Jr. (2-2) en deux épisodes.

Pour les Marlins, la défaite a été imputée par le partant Cody Poteet (2-2).

Soto punit les Phillies

Le ranger dominicain Juan Soto a envoyé le ballon sur le fairway dans le Les Nationals de Washington gagnent 2-1 sur les Phillies de Philadelphie. Dans la sixième manche, Soto (7) a réussi un retour complet sans coureurs devant contre le travail du partant Zack Wheeler, lorsque le lanceur a eu deux retraits dans l’épisode.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Max Scherzer (5-4) en sept manches 2/3. Pour les Phillies, la défaite a été emportée par Wheeler (4-3) en sept manches et une troisième.

Greinke lance tout le match contre Toronto

Le partant Zack Greinke a lancé son premier match complet depuis 2017, l’arrêt-court portoricain Carlos Correa a frappé deux circuits et son coéquipier Martin Maldonado a frappé un grand chelem, menant à les Astros de Houston, qui ont battu les Blue Jays de Toronto 13-1. Greinke (6-2) a lancé le parcours complet, a accordé six coups sûrs, un circuit et un point, a marché un et a retiré trois prises sur des prises.

Correa (10) a envoyé le ballon sur le fairway à deux reprises, commençant le penalty à la cinquième manche sans aucun coureur devant contre les terrains du partant sud-coréen Hyun-Jin Ryu. À la huitième manche, il a vaincu le streamer de relais Tyler Chatwood et le ballon a de nouveau disparu, emportant deux coéquipiers en cours de route. À la fin, il a frappé 2 sur 5 et a terminé avec quatre points produits.

Maldonado (4) a également sorti le ballon du terrain en sixième manche contre Ryu alors que la salle était pleine et qu’il n’en restait plus qu’un pour conclure l’épisode. Au total, il a participé à cinq courses.

Pendant ce temps, le joueur de troisième but cubain Aledmys Díaz (3) a perdu le ballon en septième manche, sans coureurs en route.

La défaite des Blue Jays a été imputée par Ryu (5-3) en 5 2/3 manches.

Urias surpasse à nouveau les Braves

Le démarreur mexicain Julio Urías a sorti cinq épisodes complets pour Les Dodgers de Los Angeles, qui ont battu les Braves d’Atlanta 9-5. En route vers la victoire, Urías (8-2) a accordé quatre coups sûrs, un circuit et un point, deux buts sur but et cinq abandons par retrait au bâton. Le lanceur mexicain a envoyé 83 lancers, dont 53 se sont rendus dans la zone de frappe parfaite contre 20 frappeurs et lorsqu’il est descendu du monticule, il a mis sa MPM à 3,48. Urías affrontait les Braves pour la première fois depuis qu’il les a battus en trois manches parfaites lors du septième match de la série de championnats de la Ligue nationale.

Le joueur de deuxième but Chris Taylor a terminé avec trois points produits, tandis que les Braves ont perdu contre le partant Ian Anderson (4-3) en 4 1/3 de manches.

Gallo définit la victoire des Rangers

Le Ranger Joey Gallo a frappé les quatre, en solo, et a marqué l’avance en carrière de les Texas Rangers, qui ont battu les Rays de Tampa Bay 5-4. En fin de cinquième manche, Gallo a envoyé le ballon au centre du terrain, en solitaire, et a frappé le registre avec le score d’avance.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Kyle Gibson (4-0) en 5 1/3 de manches. Pour les Rays, la défaite est revenue au partant Josh Fleming (5-4) en sept manches.

Peralta contrôle les Diamondbacks

Le partant dominicain Freddy Peralta a lancé 7 1/3 de manches pour les Brewers de Milwaukee, qui ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 5-1. Pour remporter la victoire, Peralta (6-1) a accordé un coup sûr, un point, trois buts sur balles et a retiré neuf frappeurs par retrait au bâton. Peralta a affronté 26 frappeurs avec un total de 109 lancers, en envoyant 70 dans la zone des prises et mettant sa MPM à 2,25.

Le receveur vénézuélien Omar Narváez (5) a riposté en huitième manche, sans coureur devant, contre le streamer de Kevin Ginkel.

Les Diamondbacks ont perdu contre le partant Matt Peacock (2-2) en 4 2/3 manches.

Ohtani est crédité de la victoire des Anges

Le partant japonais Shohei Ohtani a lancé six manches et a été soutenu par deux circuits pour mener à Les Angels de Los Angeles l’emportent 3-2 sur les Mariners de Seattle. Ohtani (2-1) a accordé quatre coups sûrs, un circuit et deux points, et a retiré 10 frappeurs sur des prises pour sa deuxième victoire jusqu’ici cette saison.

Les Rangers Justin Upton (12) et Jose Rojas (3) ont chacun frappé des circuits à l’appui du travail d’Ohtani.

Pour les Mariners, la défaite a été le soulagement d’Hector Santiago (0-1) en trois épisodes.

Castillo bat les cardinaux du monticule

Le partant dominicain Luis Castillo a travaillé six manches, a battu le partant sud-coréen Kwang Hyun Kim sur le monticule et a mené les Reds de Cincinnati à une victoire de 6-4 sur les Cardinals de St. Louis. Castillo (2-8) a accordé trois coups sûrs, un circuit et un point, a marché et a retiré cinq frappeurs en route vers la victoire. Le Dominicain a affronté 23 frappeurs ennemis avec 95 lancers, dont 62 se sont rendus dans la zone de frappe, et a affiché sa MPM à 6,63.

Le receveur Tyler Stephenson (3) et le joueur de deuxième but Jonathan India (4) ont chacun frappé des circuits. Pour les Cardinals, l’arrêt-court panaméen Edmundo Sosa (1) a envoyé le ballon dans la rue, sans coéquipiers devant.

La défaite a été portée par Kim (1-4) en trois épisodes.

Grandal réussit deux coups de circuit contre les Tigers

Le receveur cubain Yasmay Grandal a frappé une paire de circuits et Les White Sox de Chicago ont défait les Tigers de Detroit 9-8. Grandal (9) a envoyé le ballon dans le fairway pour la première fois ce soir-là au cours de la deuxième manche lorsqu’il a rencontré les tirs du partant Spencer Turnbullm, sans coéquipiers sur le chemin. En septième manche, Grandal a de nouveau sorti le ballon du terrain lorsqu’il a trouvé la serpentine du relais dominicain Rony García, sans coéquipiers devant. Grandal a été parfait dans son travail avec le bois après avoir frappé deux fois dans le même nombre de déplacements vers la surface du frappeur, échappé en deux points et entré trois fois dans le ring.

La victoire a été créditée par le plus proche Liam Hendriks (2-1) en un tiers de manche.

Pour les Tigers, le joueur de premier but Jonathan Schoop (9) a frappé deux circuits en sixième et septième manches. La défaite a été emportée par le plus proche dominicain José Cisnero (0-3).

Montas contrôle les Rocheuses avec son streamer

Le partant dominicain Frankie Montas a travaillé cinq manches solides et a mené à Oakland Athletics à une victoire de 9-5 sur les Rockies du Colorado. Montas (6-5) a accordé six coups sûrs et trois points, a marché un et a retiré deux par un retrait au bâton en route pour marquer la victoire. Le Dominicain a effectué 69 envois, 48 ​​​​dans la zone de frappe cachée et a affiché une MPM de 4,52 après avoir affronté 22 frappeurs.

Le Ranger Mark Canha (11) et le receveur Sean Murphy (6) ont envoyé le ballon dans le fairway avec des circuits.

Pour les Rocheuses, la défaite a été remportée par Jon Gray (4-6) en deux manches et une troisième.