Racing For Heroes choisit Gen2 Technologies comme partenaire technologique clé

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

SPARKS, Nev., 7 avril 2021 – Gen2 Technologies Inc. (la «Société») (OTC: MNIZ) est fière d’annoncer qu’elle a été sélectionnée comme partenaire technologique clé de Racing For Heroes (RFH), une organisation nationale sans Dédié à but lucratif pour aider les vétérans des forces armées touchés par des blessures de guerre visibles et invisibles, y compris le syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

En tant que partenaire technologique clé, Gen2 Technologies apportera sa caméra Iris de pointe et d’autres technologies à l’équipe RFH. De plus, le logo Gen2 sera fièrement affiché sur la voiture Racing For Heroes.

M. Michael Kovacocy, PDG de Gen2 Technologies, a déclaré: «Nous sommes honorés de redonner ce que nous pouvons à nos courageux vétérans. Notre technologie est à votre service ».

M. Daniel Serruya, directeur des opérations et directeur des ventes d’Iris Media Network, a ajouté: «Nous sommes très heureux d’amener Racing For Heroes à Iris Media Network. Nous espérons également que le logo de notre société sera affiché sur la voiture Racing For Heroes Late Model # 773, leur Tribute Car, qui sera fièrement affichée lors de la compétition dans la série Steel Bandits Late Model Dirt aux États-Unis. »

Dr. Bett Morash, directeur exécutif de RFH et officier naval américain à la retraite, a déclaré: «Nos partenaires chez Gen2 Technologies ont exactement le type de système dont nous avons besoin pour améliorer l’expérience immersive de notre programme de thérapie par le sport automobile (MTP). Le MTP est conçu pour donner aux vétérans une expérience contrôlée d’adrénaline et de prise de risque pour stimuler le cerveau d’une manière dont beaucoup de nos compagnons guerriers vétérans ont besoin pour se remettre de la guerre. Par exemple, l’expansion future d’Iris pour surveiller la fréquence cardiaque et d’autres variables permettra à nos médecins de surveiller et d’évaluer, ainsi qu’aux amateurs de sport, de faire partie de l’expérience d’une nouvelle manière personnelle. »

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à la société à: michael.kovacocy@gen2technologies.com

Pour plus d’informations sur les programmes Racing For Heroes, veuillez envoyer un e-mail à: morashb@racingforheroes.org

Gen2 Technologies Inc. (OTC PINK: MNIZ), aspire à être un chef de file dans la prochaine phase de l’ère numérique. Tirant parti d’un portefeuille de propriété intellectuelle (IP) couvrant les caméras, la radio, la distribution et la technologie blockchain, Gen2 Technologies offrira une expérience utilisateur supérieure qui répondra à un certain nombre de cas d’utilisation sur les marchés finaux des consommateurs, des entreprises et des gouvernements. Notre réseau innovant Iris Media Network, qui utilise nos caméras Iris miniatures portées sur le corps, est en mesure de révolutionner le marché du contenu sportif et des médias sociaux. Notre adresse IP centrée sur l’eKYC et notre meilleure cible / clic / capture d’images fixes et de vidéos directement au format natif activé par la blockchain vise à répondre au potentiel élevé des cas d’utilisation tels que les cartes de vaccination COVID numériques et les plates-formes de création et de gestion supérieures. Par NFT.

Ce qui précède contient des «énoncés prospectifs» au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs sont destinés à être couverts par les dispositions refuge des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contiennent souvent des mots tels que « va », « anticipe », « pense », « planifie », « estime », « s’attend », « a l’intention », « vise », « peut », « devrait », «équilibré» et autres mots ou expressions similaires. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et ne sont pas des garanties de performances futures. Nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation réels peuvent différer considérablement de ceux suggérés par les déclarations prospectives en raison de risques et d’incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans l’un de nos autres documents déposés auprès de la SEC. En outre, ces déclarations pourraient être affectées par des risques et des incertitudes liés à: (i) la commercialisation de notre caméra-casque nouvellement acquise, (ii) le développement continu et la protection de notre propriété intellectuelle, (iii) la concurrence inattendue de l’industrie., (iv) la nécessité de mobiliser des capitaux pour répondre aux besoins de l’entreprise, et (v) notre capacité à vendre nos produits afin de générer des revenus. Les déclarations prospectives ne sont pertinentes qu’à la date à laquelle elles sont formulées, et la société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement. Toute déclaration ou divulgation publique future qui modifie l’une des déclarations prospectives contenues dans ou accompagnant ce communiqué de presse sera réputée remplacer ces déclarations dans ce communiqué de presse. Les informations sur le site Web de Gen2 Technologies Inc., http://www.brkgen2.com ne font pas partie de cette version.

Contact:

michael.kovacocy@gen2technologies.com

brkgen2.com

(440) 597–6150

SOURCE Gen2 Technologies Inc.

Avertissement: cet article n’est pas destiné à être une source de conseils juridiques financiers, techniques, fiscaux ou d’investissement. Tout ce contenu est à titre informatif uniquement. Les lecteurs doivent faire leurs propres recherches. La capitale n’est pas responsable, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par la confiance dans les informations mentionnées dans cet article.