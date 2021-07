Racing for the Future” revu · .

Officiellement licencié par le championnat, « Formula E : Racing for the Future » de Sam Smith est la première publication de ce type consacrée à la série monoplace tout électrique, qui couronnera son premier champion du monde cette année.

Smith est l’auteur parfait pour le projet, ses rapports d’enclos sur la catégorie sont toujours superbes avec à la fois un œil pour une histoire marquante et la capacité de transmettre facilement une partie de l’activité en coulisses.

Pour ce qu’il vise à faire, il y a très peu de choses à critiquer dans ‘Formula E’ – Smith fait un travail fantastique en tissant l’histoire de la série avec des caractéristiques techniques et la contribution de nombreux personnages clés de la Formule E sur et hors piste.

J’ai deux petits soucis : certains résumés de saison sont très brefs, et un peu plus de détails sur certaines courses auraient été les bienvenus. De même, Smith a écrit d’excellents articles sur la façon dont la Formule E a répondu à Covid, un sujet qui est largement abordé ici.

Comme on peut s’y attendre d’un produit sous licence, la ‘Formule E’ n’a pas pour but de faire trop de vagues ou de déclarations controversées – bien qu’à son honneur, les premiers risques financiers de la série soient couverts en détail (je peux parler d’expérience). D’autres moments tels que la défense curieusement inexistante de Salvador Duran de la place qui a donné à Nelson Piquet Jnr le titre inaugural sont perdus dans l’histoire.

En tant que personne qui trouve une grande partie de la couverture de la Formule E un peu «brillante» et qui néglige rapidement ses lacunes, j’ai trouvé plus à féliciter que ce à quoi je m’attendais. Pourtant, un compte rendu sur le mur des débuts de la Formule E promet d’être l’un des grands livres de sport de tous les temps, même si seulement la moitié de la rumeur du paddock est en fait vraie.

“Formule E” n’est pas cela, mais en toute honnêteté, n’essaye pas de l’être non plus. En tant que guide à 360 degrés de la série à ce jour, il est parfait, superbement écrit et brillamment mis en place. Pour les fans de la série, cela vous laissera trié pour les E et les whizz.

Note des fans de course

Lisez toutes les critiques de livres de ..

« Formule E : Course pour l’avenir »

Auteur : Sam Smith

Éditeur : Evro

Publié: mai 2021

Pages : 256

Prix ​​: 35,00 £

ISBN : 9781910505687

