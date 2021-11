Racing gagne et fait une place dans le classement de la Coupe d’Amérique du Sud

30/11/2021 à 05:13 CET

. / Buenos Aires

Le Racing a remporté un retour 3-1 contre Lanús et avec cette victoire lors de la 23e journée de la Ligue professionnelle argentine, il entre à nouveau dans la zone de qualification de la Coupe d’Amérique du Sud. Ce lundi, ceux dirigés par Fernando Gago ont réussi à ‘El Cilindro’ de Avellaneda pour l’emporter avec des buts de Lisandro López, Leonardo Sigali et Carlos Alcaraz, alors que le premier but du match était de Lanús par le buteur du tournoi José Sand.

Bien que le tournoi argentin ait consacré River Plate comme champion, il reste encore deux jours pour définir quelles équipes se qualifieront pour la Copa Sudamericana et la Copa Libertadores en 2022.

D’un autre côté, L’Union bat confortablement l’Atlético de Tucumán 0-3 et était avec 50 points, en dessous du Racing, qui a le même nombre de points mais avec une différence de buts positive. L’avant-centre Juan Manuel García était imparable sur le terrain et avec un triplet a donné au club sa deuxième victoire consécutive avec un but invaincu.

Un autre des objectifs de cette vingt-troisième journée était celui de Centre de Cordoue 5-0 contre Arsenal, les deux conversions de Sebastián Ribas, de Milton Giménez et une de Lucas Melano ont condamné l’équipe entraînée par Darío Espíndola à la dernière position du tableau. Le dernier match de cette journée Platense a gagné 4-2 contre Huracán, avec trois buts de Matías Tissera et un de Brian Mansilla pour les locaux, et Rodrigo Cabral avec José Moya pour le « Globo & rdquor ;.

Mardi, le match entre Boca Juniors et Newell’s Old Boys, suspendu le week-end dernier après des pluies incessantes, reste à définir.L’équipe de Sebastián Battaglia se qualifiera pour les Libertadores l’année prochaine. De plus, San Lorenzo jouera contre Sarmiento de Junín et Banfield affrontera Independiente, ces deux dernières équipes ont déjà une place en Amérique du Sud.