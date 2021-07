Racing League expliqué: 2 millions de livres sterling, 36 jockeys, 12 équipes et UN gagnant

in

La nouvelle Racing League à succès est là, alors préparez-vous pour 2 millions de livres sterling de prix en argent, 36 jockeys, 12 équipes et un seul gagnant.

Se déroulant sur six semaines cet été, les fans de course sont prêts pour ce nouveau format passionnant et facile à suivre.

Ligue de course

La première Racing League démarre cette semaine

Attendez-vous à des feux d’artifice et à la magie de Frankie Dettori, Hollie Doyle et Marco Ghiani tandis qu’Alan Brazil et Charlie Austin de talkSPORT viseront la gloire en tant que top manager.

Les meilleurs chevaux de course et leurs entraîneurs de renommée mondiale s’affronteront pour 50 000 £ par course.

talkSPORT sera votre destination n°1 pour tout ce qui concerne la Racing League car nous diffuserons toutes les courses en direct

Voici de quoi il s’agit et qui y participera.

Racing League : qui est dans les équipes ?

Chaque équipe est composée de 30 chevaux, de deux à quatre entraîneurs, de trois jockeys et, dans certains cas, d’un manager également.

Racing League : comment ça marche ?

LES COURSES

Les courses en compétition sont des handicaps pour les chevaux avec une cote officielle allant jusqu’à 90.

Chaque appareil comprendra des courses de plus de cinq stades à un mile et demi.

Cela signifie que les équipes doivent planifier soigneusement les chevaux qu’elles proposent.

LES CHEVAUX

Entre chaque équipe, ils peuvent proposer une écurie de 30 chevaux à utiliser tout au long de la compétition.

Cette écurie devra couvrir des courses de toutes distances.

Certaines équipes peuvent être plus fortes dans la division sprint que sur les trajets plus longs, alors faites bien attention !

Après la quatrième semaine, il y a une fenêtre de transfert où jusqu’à trois chevaux de chaque équipe peuvent être échangés.

L’ARGENT

Chaque course vaut 50 000 £, un total de 1,8 million de livres sterling est à gagner au cours des six semaines.

C’est plus que ce pour quoi la majorité des chevaux impliqués courront jamais et pourquoi les entraîneurs se sont inscrits en masse.

L’équipe gagnante globale après six semaines – après avoir déjà récolté une grande partie du prix en argent dans chaque course – recevra alors un chèque de 150 000 £.

Celui-ci est réparti entre les entraîneurs, le personnel d’écurie, les propriétaires et les jockeys.

Il y a aussi un bonus de 50 000 £ à gagner pour les trois meilleurs jockeys de toute la compétition.

LES COULEURS

Chaque équipe portera des couleurs sur mesure de la Racing League avec le sponsor de son équipe sur le devant.

Racing League – qui va gagner?

11-4 Rouge Newmarket

7-2 Team talkSPORT

9-2 Équipe d’Irlande

9-2 Arène d’équipe

8-1 Équipe approfondie

8-1 Équipe BullionVault

12-1 Course eToro

16-1 Équipe ODDSBible

25-1 Course de chèvres

25-1 Swish d’équipe

33-1 Team Remulate Racing

33 Loto des chevaux de course par équipe

Racing League : Où se déroulera la Racing League ?

29 juillet – Newcastle

5 août – Doncaster

12 août – Lingfield

19 août – Windsor

26 août – Lingfield

2 septembre – Newcastle

Racing League : Comment puis-je la suivre ?

talkSPORT diffusera toutes les courses de la Racing League en direct.

La première course de chaque réunion sera diffusée en direct sur talkSPORT, et les 5 courses restantes se joueront sur talkSPORT 2.

