Racing Pride : la position de Hamilton sur les LGBTQ+ fait la différence

Le casque arc-en-ciel porté par Lewis Hamilton en Arabie saoudite et sa position sur les droits de l’homme reflètent un changement plus important dans la volonté de la Formule 1 de résoudre les problèmes évités dans le passé, selon le co-fondateur de Racing Pride, Richard Morris.

Hamilton, sept fois champion du monde de F1, qui a porté pour la première fois le casque Progress Pride au Qatar le mois dernier pour soutenir les droits des LGBTQ+ et qui court avec lui à Djeddah ce week-end, a déclaré jeudi aux journalistes qu’il se sentait « devoir » de s’exprimer. Lire la suite

Les deux pays du Golfe accueillent la Formule 1 pour la première fois cette année et le pilote Mercedes a déclaré que la loi saoudienne relative à la communauté LGBTQ+ était « assez terrifiante ».

L’Arabie saoudite n’a pas de système juridique codifié et aucune loi concernant l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Les juges ont condamné des personnes pour « immoralité », avoir eu des relations sexuelles en dehors du mariage et des relations homosexuelles.

Morris, dont le mouvement Racing Pride a été fondé en 2019 pour créer de la visibilité pour la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre dans le sport automobile et pour défier les stéréotypes négatifs, a déclaré que les actions de Hamilton étaient inspirantes.

« Je pense que cette année, il y a eu un grand changement en Formule 1 que nous observons chez un certain nombre de pilotes et d’équipes où il existe désormais une volonté d’aborder ces sujets d’inclusion », a-t-il déclaré à ..

« Je pense que c’est un changement vraiment important … La Formule 1 visite ces territoires qui ont des antécédents de droits de l’homme différents de ce que nous avons en Europe, mais continue de défendre ses valeurs en le faisant. Et c’est vraiment puissant, je pense.

Cela ne change pas nécessairement les choses du jour au lendemain, mais cela commence des conversations que je pense importantes

L’équipe Aston Martin s’est associée à Racing Pride en juin dernier, le mois de la fierté, avec des halos arc-en-ciel sur ses voitures.

Le quadruple champion du monde de F1 de l’équipe, Sebastian Vettel, portait des baskets arc-en-ciel en Hongrie et à nouveau en Arabie saoudite, où il a enfilé un t-shirt « Same Love » sur la grille de départ et a couru avec un casque au motif du drapeau Pride.

L’Allemande a organisé une course de karting pour les femmes, qui n’étaient pas autorisées à conduire en Arabie saoudite avant 2018, avant le grand prix de Djeddah.

Morris a noté que Mick Schumacher, fils du septuple champion du monde Michael, avait également porté un t-shirt Pride en Arabie saoudite lors de la journée des médias.

« La visibilité et la représentation ne sont pas tout, et cela ne change pas nécessairement les choses du jour au lendemain, mais cela déclenche des conversations que je pense importantes », a déclaré Morris, l’un des rares coureurs professionnels ouvertement homosexuels.

Hamilton a utilisé sa plate-forme en tant que pilote le plus titré de tous les temps pour défendre l’égalité.

La Formule 1 a lancé une campagne « We Race As One » l’année dernière, mais le sport appartenant à Liberty Media a été fortement critiqué par les militants pour avoir couru dans des pays où les droits de l’homme sont médiocres.

Human Rights Watch a déclaré le mois dernier que l’Arabie saoudite avait « l’habitude d’utiliser des célébrités et des événements internationaux majeurs pour détourner l’attention de ses abus omniprésents ». Lire la suite

Le gouvernement saoudien nie les allégations de violations des droits humains et affirme qu’il protège la sécurité nationale des extrémistes et des acteurs externes.

En fin de compte, la discrimination et la haine viennent vraiment du fait de ne pas connaître les personnes que vous détestez

Morris a déclaré que les courses en Arabie saoudite offraient l’occasion de s’exprimer : « Bien sûr, Lewis parle à sa base de fans mondiale, à ses partisans, à des alliés qui existent déjà dans le monde et à des personnes qui sont intrinsèquement d’accord avec son message.

«Mais il montre également un soutien qui, autrement, ne serait peut-être pas présent dans la région. Il soulève cette question des droits de l’homme et entame ces conversations. Et je pense qu’une fois que vous commencez ces conversations, il y a alors un besoin de réponses.

« En fin de compte, la discrimination et la haine viennent vraiment du fait de ne pas connaître les gens que vous détestez, contre qui vous discriminez.

«Je pense que plus nous pourrons mettre en lumière ces problèmes et entamer ces conversations, puis apporter une représentation visible de ces communautés minoritaires également, plus nous pourrons éduquer les gens vers l’inclusion.»

Morris a déclaré que même s’il était « fantastique » d’avoir des alliés s’exprimant dans un sport autrefois célèbre pour son image macho, il n’y avait pas de pilote LGBTQ+ de haut niveau ni de coureuse.

« Cela montre qu’il y a beaucoup plus de travail à faire dans le sport automobile pour encourager cette inclusion et, finalement, cette représentation – pas seulement des alliés mais aussi des personnes LGBTQ+ », a-t-il déclaré. (Reportage d’Alan Baldwin)

L’égalité pour tous. pic.twitter.com/LklC5SZ4lB – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 1er décembre 2021