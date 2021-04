Racing Santander gagne 1-2 à Amorebieta et prend les trois points

04/02/2021 à 19:41 CEST

L’équipe d’Aritz Solabarrieta a gagné 1-2 à Amorebieta le dernier jour de la première phase du deuxième B. Amorebieta Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Arènes de Getxo à la maison (0-1) et l’autre devant Leioa à la maison (2-1). Pour sa part, Racing Santander a dû se contenter d’un nul nul contre lui Arènes de Getxo. Après le match disputé ce vendredi, l’équipe locale est restée à la troisième place, tandis que le Racing Santander il est quatrième à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de zornotzarra, qui a fait ses débuts brillants grâce à l’objectif de Juan Garcia dans la minute 58. Mais plus tard, l’équipe de Santander a mis les tables établissant le 1-1 grâce à un but de Riki Rodriguez à la 67e minute. L’équipe visiteuse s’est jointe à nouveau, revenant grâce à un but de Omoigui quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, concluant le duel avec un score final de 1-2.

Le technicien de la Amorebieta, Iñigo Velez, a donné accès au champ à Unzueta, Arroita, Mirandona et Casti remplacer Juan Garcia, Alvaro, Orozko et Etxaburu, tandis que du côté du Courses, Aritz Solabarrieta a remplacé Alvaro Bustos, Sainz-Maza, Pablo Torre, Omoigui et Renfrogné pour Luan Capanni, Ceballos, Villapalos, Jon ander et Traver.

Dans le match, il n’y avait au total qu’un seul carton jaune pour l’équipe de Santander. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Riki Rodriguez.

le Amorebieta occupait la troisième place du tableau de qualification avec 37 points, occupant une place d’accès à la deuxième phase pour la deuxième division, après le différend de la présente réunion du dernier jour de la première phase du deuxième B, tandis que le Courses il a été placé en quatrième position avec 35 points.

Fiche techniqueAmorebieta:Saizar, Irazabal, Sagastibeltza, Leiza, Beñat Garro, Gorka Larruzea, Álvaro (Arroita, min.77), Etxaburu (Casti, min.91), Seguín, Juan García (Unzueta, min.70) et Orozko (Mirandona, min. 91)Racing de Santander:Lucas, Gil, Mantilla, Ismael López, Ceballos (Sainz-Maza, min 59), Riki Rodríguez, Villapalos (Pablo Torre, min 59), Traver (Cejudo, min 74), Patrick Soko, Luan Capanni (Álvaro Bustos) , min 52) et Jon Ander (Omoigui, min 74)Stade:UrritxeButs:Juan García (1-0, min.58), Riki Rodríguez (1-1, min.67) et Omoigui (1-2, min.89)