Racing Valverdeño réalise un nul contre Valdivia (2-2)

25/04/2021 à 22:10 CEST

le Valdivia et le Racing Valverdeño à égalité à deux lors du match organisé ce dimanche dans le Premier mai. le Valdivia est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-0 lors du match précédent contre Trujillo et avec une séquence de quatre défaites consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Racing Valverdeño perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le AD Lobon. Avec ce résultat, l’équipe de Valdivian a été placée en dixième position, tandis que le Racing Valverdeño, pour sa part, est neuvième à l’issue de la réunion.

La première équipe à marquer a été la Racing Valverdeño, qui a créé le lumineux grâce au succès de Guilherme Alexandre quelques instants après le début du match, à la minute 3. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but de l’équipe de Valdivian, qui a égalisé avec un but de Viti à 63 minutes. Il a ajouté à nouveau le Valdivia, réalisant le retour avec un peu de Murillo à 74 minutes. Cependant, l’équipe de Valverde de Leganés a réussi l’égalité grâce à un but de José Mari à la limite de la fin, en 86, mettant fin à l’affrontement avec un résultat de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Valdivia a sauté du banc Isaac Appiah, Patrick, Alexandre, Michel Ange Oui Gomez remplacer Loren, Ruben Molina, Minerai, Ruco Oui Robert, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été José Mari, Léonard, Harkaoui, Victor Aguinaco Oui Bouteille, qui a sauté sur le terrain pour Lauri, Carlos, Robert, Jona Oui Ferrera.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Écuyer Oui Sandoval par le Valdivia déjà Robert, Jona Oui Guilherme Alexandre par l’équipe Valverde de Leganés.

Avec ce résultat, le Valdivia reste avec 14 points et Racing Valverdeño avec 21 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Valdivia est contre lui Olivenza, Pendant ce temps, il Racing Valverdeño fera face au clocher.

Fiche techniqueValdivia:Moraga, Sandoval, Roberto (Gomez, min 82), Curro, Murillo, Mena (Alejandro, min 56), Escudero, Rubén Molina (Patricio, min 56), Loren (Isaac Appiah, min 56), Ruco ( Miguel Ángel, min.70) et VitiCourse de Valverdeño:Antonio Jesús, Aitor, Bermúdez, Robert (Harkaoui, min.77), Lauri (José Mari, min.60), Ferrera (Botello, min.85), Guilherme Alexandre, Blanco, Jona (Víctor Aguinaco, min.77), Golo et Carlos (Leonardo, min 60)Stade:Premier maiButs:Guilherme Alexandre (0-1, min. 3), Viti (1-1, min. 63), Murillo (2-1, min. 74) et José Mari (2-2, min. 86)