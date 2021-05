Racing Valverdeño remporte la victoire à domicile contre le Campanario (2-1)

05/02/2021 à 22:40 CEST

Triomphe de Racing Valverdeño 2-1 à propos clocher lors de la réunion de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche. le Racing Valverdeño voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 dans le dernier duel tenu contre les Valdivia. Du côté des visiteurs, le clocher a récolté une égalité à un contre le Trujillo, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec cette défaite, le clocher a été placé en quatrième position à la fin du match, tandis que le Racing Valverdeño est septième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière excellente pour le Racing Valverdeño, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Harkaoui dans la minute 19. Il a mis les tables sur clocher grâce à un objectif de Cabanillas à la 39e minute, concluant la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a pris la tête avec un peu de Carlos à 74 minutes, terminant le match avec un score de 2-1 à la lumière.

Le technicien de la Racing Valverdeño, Félix Vega, a donné accès au terrain à Guilherme Alexandre, José Mari Oui Léonard remplacer Lauri, Harkaoui Oui Ferrera, tandis que du côté du clocher, Diego Gallardo remplacé Saviola, Fidel, Franc, Valéron Oui Abdul sani pour Maîtrise, Kalifa, Kiko, Passeur Oui Cabanillas.

Au cours des 90 minutes de la réunion, six cartes au total ont été vues. Par le Racing Valverdeño l’arbitre sanctionné par le jaune pour Ferrera Oui Alonso, tandis que dans l’équipe Campanarienne, il a averti Diaz, De Tena Oui Fidel et avec du rouge à Châtain.

Pour le moment, le Racing Valverdeño il obtient 24 points et le clocher avec 28 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Racing Valverdeño est contre lui Chinato, Pendant ce temps, il clocher fera face au Olivenza.

Fiche techniqueCourse de Valverdeño:Alonso, Golo, Aitor, Blanco, Ferrera (Leonardo, min.80), Carlos, Jona, Bermúdez, Harkaoui (José Mari, min.60), Lauri (Guilherme Alexandre, min.60) et Miguel AngelClocher:Tena, Barquero (Valeron, min.62), Diaz, Moreno, Diaz, Miguel, Kalifa (Fidel, min.46), Amos (Saviola, min.46), Antonio, Cabanillas (Abdul Sani, min.78) et Kiko (Franco, min 46)Stade:–Buts:Harkaoui (1-0, min.19), Cabanillas (1-1, min.39) et Carlos (2-1, min.74)