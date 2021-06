in

Plus tôt cet après-midi, le Daily Mail a publié plusieurs captures d’écran qui semblent montrer Hunter Biden, le fils du 46e président américain, qualifiant son avocat blanc de “n *** a” et partageant un mème de son père appelant le 44e président américain. Barack Obama un « n***a ». Maintenant, le hashtag #RacistHunter est à la mode sur la plateforme de médias sociaux d’extrême gauche Twitter.

Certains utilisateurs ont exprimé leur choc devant les épithètes racistes lancées par le fils du président en exercice, tandis que d’autres ont tenté de trouver de l’humour dans le langage raciste dévastateur.

#RacistHunter est tendance…👀👀 pic.twitter.com/DQms1URyQM – Tim Swain (@SwainForSenate) 8 juin 2021

Je souhaite que quelqu’un m’aime autant que #RacistHunter aime utiliser le N-Word – vince langman (@LangmanVince) 8 juin 2021

Hunter Biden envoie un SMS à son avocat à 845 $ de l’heure et utilise des mots TRÈS racistes. #RacistHunter@ScottAdamsSays @AdamCarolaShow @JesseBWatters @dbongino pic.twitter.com/oVWFGdGz49 – Tena Matta (@tenamatta) 8 juin 2021

Sur l’ordinateur portable Hunters rac#racisthunter pic.twitter.com/GoDyLOkgiz – Red Trump Bird (@TheRedTrumpBird) 8 juin 2021

Hunter est confirmé athée, raciste avec un problème de drogue… Qui l’a élevé ? #RacistHunter pic.twitter.com/nYzoAyroH2 – La Cocaína (@MrNukemCocaine) 8 juin 2021

Preuve.#RacistHunter #LikeFatherLikeSon pic.twitter.com/Rk5zGKAOGX – Vérité💣 (@Truth130mb) 8 juin 2021

Alors vous me dites que Hunter Biden utilise des insultes racistes ? Je me demande de qui il l’a appris ? 🤔 #RacistHunter pic.twitter.com/xTWLuqHhug – TheBSDetector (@burn_loot) 8 juin 2021

Plusieurs conservateurs de premier plan ont fait entendre leur voix, soulignant le racisme extrême et l’hypocrisie en affirmant que les médias auraient sensationnalisé la question si Donald Trump Jr. ou Eric Trump avaient envoyé des SMS avec un langage aussi grotesque.

“Les médias auraient grillé @DonaldJTrumpJr et @EricTrump s’ils avaient envoyé le mot N comme le raciste Hunter l’a fait avec son avocat”, a écrit la représentante Marjorie Taylor Greene. « Il fait également des affaires avec les ennemis de l’Amérique en utilisant les positions de pouvoir de son père pour s’enrichir. Et Joe Biden est compromis [because] de Hunter.

National File a précédemment rapporté les captures d’écran publiées par The Daily Mail :