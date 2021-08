Racquel Bailey jouera dans la nouvelle série de Tyler Perry après que son coup sur le panneau d’affichage ait porté ses fruits ⋆ .

*Nous avons déjà signalé… actrice Racquel Bailey voulait obtenir Tyler Perry l’attention alors elle a acheté un panneau d’affichage à Atlanta il y a deux ans dans l’espoir de jouer dans l’une de ses productions.

La cascade a finalement porté ses fruits parce que l’équipe de Perry a tendu la main et lui a demandé de soumettre une cassette d’audition. Ils ont dû être assez impressionnés par ce qu’ils ont vu car elle a décroché un rôle dans son émission télévisée “Sistas”.

Maintenant, elle est prête à jouer dans le nouveau drame de Perry “All the Queen’s Men”, basé sur le livre populaire “Ladies Night”, créé par Christian Keyes, qui est également scénariste pour la série, Le drame d’une heure est centré sur la vie de “Marilyn ‘Madam’ DeVille”, joué par Eva Marcille.

Madame est une femme d’affaires féroce qui est au sommet de son art dans l’industrie des boîtes de nuit et entourée d’un groupe d’employés de confiance qui veillent à ce qu’elle réussisse. Mais Madame, une patronne autoproclamée, découvre bientôt que plus d’argent et plus de pouvoir signifient plus de problèmes.

RACQUEL BAILEY/TWITTER; GREGG DEGUIRE/GETTY IMAGES

“Il fait chaud. C’est torride … et tout à propos de ses transactions scandaleuses entre les deux », a déclaré Palmer à TMZ à propos de l’émission. “Et [my character picks up] toutes les extrémités lâches. Je suis extrêmement fidèle à Madame et à tout ce qu’elle doit faire. Alors, je m’occupe des trucs désagréables.

En 2019, Perry a publiquement désapprouvé le coup d’affichage de Palmer via un message qu’il a partagé sur Instagram.

Ce n’est pas la façon d’attirer mon attention si vous cherchez un rôle dans l’une de mes émissions », a écrit Perry à l’époque. “S’il vous plaît, NE FAITES PAS CELA, ÉCONOMISEZ VOTRE ARGENT !! C’est la troisième fois que quelqu’un fait ça. S’IL TE PLAÎT, ARRÊTE! L’audition est GRATUITE !! Je suis sûr que vous pouvez utiliser cet argent à une meilleure fin.

« J’aime que vous vouliez travailler avec moi et j’aime que vous vous investissiez en vous-même. Mais quand vous faites des choses comme ça, cela met mon équipe en état d’alerte et me fait vous regarder de côté. Je sais que le message que vous voulez envoyer est positif, mais cela donne l’impression que c’est le contraire.

Perry a continué à exhorter Palmer et d’autres acteurs à auditionner gratuitement.

« Encore une fois, la meilleure façon de travailler pour moi est d’AUDITIONNER et c’est GRATUIT ! Nous publions des pannes tout le temps pour les acteurs. VENEZ JUSTE ET AUDITION », a-t-il poursuivi.

« Et au fait, tu étais génial dans LA NUIT DE ! C’était mon émission préférée il y a quelques années. JE T’AI DEJA VU !! Alors auditionnez et gardez votre argent !! Encore une fois, j’apprécie vos efforts, mais ce n’est pas la façon de travailler pour moi. Dieu vous bénisse rêveur. Je n’ai aucun doute que vous y arriverez un jour !!”

“Nous n’avons jamais parlé du panneau d’affichage”, a déclaré Palmer à propos de Perry à TMZ. “C’est comme si cela ne s’était jamais produit.”