Rad Power Bikes décroche 154 millions de dollars, son deuxième méga tour cette année, pour stimuler l’activité des vélos électriques

Le RadCity 5 Plus a fait ses débuts le mois dernier. (Photo de motos électriques Rad)

L’essentiel: Rad Power Bikes vient de lever 154 millions de dollars pour alimenter la croissance de son activité de vélos électriques. Le tour intervient après une injection de fonds distincte de 150 millions de dollars collectée en février. Rad continue de voir une forte demande, stimulée en partie par la pandémie, car de plus en plus de personnes achètent des vélos électriques. La société compte plus de 350 000 coureurs dans 30 pays et prévoit d’ajouter 100 000 coureurs au second semestre 2021.

La prise : Rad, basé à Seattle, s’était déjà imposé comme la plus grande marque de vélos électriques en Amérique du Nord et avait déclaré un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars pour 2019. Ce nombre a sûrement augmenté – Rad n’a pas fourni de métrique mise à jour – et l’argent frais aidera Rad à tripler. le nombre d’emplacements physiques d’ici la fin de l’année prochaine (il compte actuellement 20 stations-service et cinq magasins de détail). L’entreprise comptait 325 employés en février; son effectif est désormais de 625.

Rad s’est différencié d’une vague de concurrents de vélos électriques avec son modèle de vente directe au consommateur, une offre de produits diversifiée, des prix accessibles, et plus encore. Ses vélos plafonnent à 20 MPH et vont de 999 $ à 1 999 $, sur 11 modèles.

L’entreprise a également innové autour de sa stratégie de distribution. Pour lutter contre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle de l’industrie, Rad a acheté plus tôt cette année 64 conteneurs et a travaillé en étroite collaboration avec un partenaire logistique pour affréter sa cargaison dans le port d’Everett près de Seattle. Cela a permis de réduire de 54 jours son délai de livraison. Rad dit que les clients en Amérique du Nord pourront obtenir leur vélo électrique dans la semaine suivant la commande d’ici la fin de cette année.

Domino a signé un accord avec Rad Power Bikes en 2019. (Photo de Domino)

Rad profite des tendances liées au climat alors que les particuliers et les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone. Rad vend à des clients commerciaux tels que des chaînes de pizza nationales et des entreprises de livraison de nourriture, en plus de ses activités grand public.

D’autres concurrents, dont VanMoof, mobilisent également des capitaux pour soutenir la demande. Le marché mondial des vélos électriques devrait atteindre 118,6 milliards de dollars d’ici 2030, selon Allied Market Research. Les vélos électriques constituent désormais une catégorie plus importante que les vélos de route en fonction des revenus des ventes, selon NPD Group.

Rad n’a pas fourni d’évaluation à jour, mais compte tenu des 329 millions de dollars levés à ce jour, il approche ou a probablement dépassé le statut de «licorne» en tant qu’entreprise d’un milliard de dollars, rejoignant une équipe d’élite de startups de la région de Seattle, dont beaucoup ont également a essuyé des rondes de financement massives cette année.

les personnes: Les origines de Rad remontent à la Californie rurale, où le fondateur et PDG de Rad, Mike Radenbaugh, a bricolé des vélos électriques pour réduire son trajet de 16 milles pour se rendre à l’école. Ty Collins a rejoint en tant que co-fondateur en 2015, alors que lui et Radenbaugh ont collecté 320 365 $ dans une campagne de financement participatif Indiegogo. Le duo a remporté le prix du jeune entrepreneur de l’année aux . Awards en 2019. Collins a démissionné plus tôt cette année mais reste dans un rôle consultatif.

Écoutez l’histoire complète de l’entrepreneuriat de Radenbaugh dans le podcast How I Built This.

La citation: « Les gens du monde entier se tournent vers les vélos électriques plutôt que les voitures, font de l’exercice et profitent de leur trajet au lieu de le redouter – tout en se sentant bien à l’idée de réduire leurs émissions », a déclaré Radenbaugh.

Les bailleurs de fonds : Le cycle comprenait des bailleurs de fonds précédents et était dirigé par Fidelity Management & Research Company, avec la participation de Counterpoint Global (Morgan Stanley), Vulcan Capital, Durable Capital Partners LP, The Rise Fund (stratégie mondiale multisectorielle d’investissement d’impact de TPG), et des fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates.

Les autres investisseurs de Rad comprennent les cofondateurs de Blue Nile et de Zulily, Darrell Cavens et Mark Vadon, qui ont réalisé un investissement non divulgué en 2019.