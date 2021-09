Radamel Falcao arrive au Rayo Vallecano

04/09/21 à 14:36 ​​CEST

Quatre jours se sont écoulés depuis la clôture du marché des transferts, mais ce samedi, le dernier transfert officiel de cette saison 2021/2022 entamée en Première Division a été annoncé. Après plusieurs jours où son arrivée était déjà considérée comme acquise, Rayo Vallecano a officialisé la signature de Radamel Falcao par l’équipe madrilène. La déclaration ne comprend pas les chiffres exacts pour le transfert ou la durée estimée du séjour de Falcao à Vallecas.

Avec la lettre de liberté sous le bras, après Falcao parvenant à un accord avec Galatasaray pour la résiliation de son contrat, l’attaquant colombien devient le nouvel attaquant du Rayo Vallecano. De cette façon, ‘El Tigre’ renforcera l’attaque de l’équipe dirigée par Andoni Iraola, qui cherchera à atteindre l’objectif de rester une saison de plus dans la plus haute catégorie du football espagnol.

Avec l’arrivée de Radamel Falcao en Liga Santander, le Colombien revient dans ce qui était autrefois sa maison. Et surtout, là où pendant un temps ‘El Tigre’ a le plus rugi. Et c’est qu’il revient dans la ligue et dans la ville où il a passé ses années les plus marquantes au cours de sa carrière sportive. Falcao Il a été l’auteur de 70 buts en 91 matchs en tant que joueur de l’Atlético de Madrid. Une relation idyllique qui a été frustrée par les 43 millions que Monaco a mis sur la table. Il a disputé 140 matchs en Principauté, marquant 83 buts, jusqu’à ce qu’il soit prêté à Manchester United et Chelsea avant de se retrouver en Turquie. Avec la Coupe du monde Qatar 2022 à l’horizon, Radamel Falcao rechercher des minutes de qualité dans une ligue prestigieuse et être l’un des noms sur la liste des Reinaldo Rueda pour le monde