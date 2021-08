Radcliffe apporte des paillettes et du voguing à l’Oregon Trail ⋆ 10z viral

L’épisode le plus récent de Miracle Workers met en scène Daniel Radcliffe chantant « She’ll Be Coming ‘Round the Mountain » dans son costume le plus dramatique à ce jour : des jambières noires et étincelantes sans cul et un col à plumes.

Inutile de dire que nous sommes là pour ça.

J’ai dit pendant des ANNÉES que Daniel Radcliffe avait un timing comique incroyable et qu’il était GASPILLÉ dans les drames. https://t.co/uQxuCxYb4O – Deep Space Fine (@thisismewhatevs) 5 août 2021

Daniel Radcliffe en tant que révérend Ezekiel Brown dans le sentier Miracle Workers Oregon (2021) pic.twitter.com/so3dC2mq8P – Directeur de campagne du prix Emmy de Dan 2022 KAT 🐱 🐍 (@KatRadcliffes) 4 août 2021

oh je me demande pourquoi daniel radcliffe est tendance- pic.twitter.com/54ts1Q6Fcr – phénix faux (@applepiepax) 5 août 2021

Je n’avais pas Daniel Radcliffe en tant que prêtre faisant une performance de traînée de camp glorieusement élevée vers l’Oregon des années 1840 sur ma carte de bingo 2021, mais nous y sommes, je suppose pic.twitter.com/qN4GUjAYWU – Frédéric (@notquitezennor) 4 août 2021

Pardon. devait. pic.twitter.com/VriVaqWVay – Travailleurs miracles: Oregon Trail (@miracletbs) 4 août 2021

De nombreux utilisateurs de Twitter ont comparé cette routine à la routine “Umbrella” emblématique de Tom Holland de Lip Sync Battle. D’autres se sont souvenus de la performance d’Alan Cumming en 1998 dans Cabaret.

1 shot d’huile de serpent vous donne du courage. 2 plans et vous canalisez Alan Cumming (autour de la montagne) ala Cabaret. pic.twitter.com/elC8UpfT57 – Daniel Eddy (@danieleddyz) 4 août 2021

La scénariste autochtone Kelly D’Angelo cite l’émission Rocky Horror Picture comme source d’inspiration. Présenté et scénarisé par D’Angelo, Taylor Cox a écrit l’épisode avec le reste de leur équipe.

certaines personnes combattent les incendies de forêt. certaines personnes enseignent aux enfants. J’ai mis Daniel Radcliffe dans un numéro musical rocky-horror-esque de fièvre de rêve avec des gars sans cul. Nous avons tous notre part. #MiracleWorkers https://t.co/R5bsefy1aF – Kelly Lynne D’Angelo (@kellylynnedang) 4 août 2021

Miracle Workers de TBS a été créé par Simon Rich, un ancien écrivain de SNL et architecte de Man Seeking Woman. Alors que Radcliffe incarne le révérend Ezekiel Brown sur l’Oregon Trail cette saison, chaque saison présente un nouveau cadre. Dans cette anthologie de comédie sur le lieu de travail, Radcliffe joue aux côtés de Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan, Jon Bass, Lolly Adefope et Karan Soni.

Même les réactions mitigées ont dû apprécier le maquillage (Brigette Hennech) et le travail des costumes (Christina Mongini.)

c’est certainement un effet que quelqu’un porterait pour butch queen vogue fem tho. – . (@mikelledstreet) 4 août 2021

Créé à partir des scènes de bal noir et marron de NYC des années 60, le voguing est devenu reconnu dans la culture populaire lorsqu’il est utilisé dans le hit « Vogue » de Madonna. Des documentaires comme Burning in Paris et Disclosure, des émissions de télé-réalité comme Ru Paul’s Drag Race et des émissions nominées aux Emmy Awards comme POSE ont tous donné un meilleur contexte à l’origine de la danse house.

Le showrunner Daniel Mirk et Robert Padnick ont ​​déclaré à Entertainment Weekly que Radcliffe était excité dès qu’il lui a été présenté.

“Il a développé la danse avec un chorégraphe et l’a pratiquée intensivement sur son propre temps, et évidemment son travail acharné a payé parce que la routine est incroyable.”

Ajoutez cette routine à la liste des raisons d’aimer Daniel Radcliffe. Cela va juste sous le fait de ne pas avoir de TERF BS du créateur de Harry Potter, JK Rowling.

Des dizaines à tous les niveaux.

