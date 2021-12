Après avoir quitté « General Hospital » après près de deux décennies sur le programme, l’acteur Ingo Rademacher a rejoint « Tucker Carlson Tonight » sur Fox Nation pour discuter de son nouveau procès contre la filiale de Disney ABC au sujet de son mandat de vaccin contre les coronavirus.

Rademacher, qui s’est vu refuser une exemption religieuse, a déclaré à l’hôte Tucker Carlson que se soumettre à l’injection irait à l’encontre de plusieurs de ses croyances, y compris la religion.

L’acteur, 50 ans, a parlé de ses parents âgés qui vivent toujours dans son pays d’origine, l’Allemagne, où il a déclaré qu’ils marchaient tous les jours dans les Alpes et ne prenaient aucun médicament pharmaceutique à leur âge avancé, en partie à cause de leur utilisation de longue date de médicaments homéopathiques. et d’autres remèdes contre les maladies.

Les injections de Pfizer, Moderna et Janssen/Johnson & Johnson vont à l’encontre de cette tradition de vie, tandis que le mandat annule effectivement la souveraineté du corps individuel d’un être humain, a-t-il déclaré.

« Pour moi, c’est rester en bonne santé et mourir en bonne santé aussi », a déclaré Rademacher. « Être injecté avec quelque chose comme ce vaccin COVID – personnellement, je ne pense pas en avoir besoin, et je pense que je devrais pouvoir faire ce choix. »

Il a déclaré qu’en se soumettant aux demandes de la Walt Disney Company, qui à son tour sont fortement soutenues par le gouvernement fédéral, il cède son corps à des responsables à Washington, DC

« Si nous ne choisissons pas quoi mettre dans notre corps, nous ne possédons pas notre corps. Le gouvernement vous possède », a-t-il déclaré. « C’est tellement frustrant. »

Des documents ont été déposés par l’avocat John W. Howard au nom de l’acteur lundi, déclarant que Rademacher avait demandé une exemption religieuse au mandat mais avait été refusée. Il est également représenté par Robert F. Kennedy, Jr. – le fils du défunt procureur général des États-Unis.

« J’ai droit à une exemption religieuse contre la vaccination obligatoire pour COVID-19 sur la base de ma conviction morale profondément et sincèrement que mon corps est doté par mon créateur de processus naturels pour me protéger et que son intégrité naturelle ne peut pas être éthiquement violée par l’administration de copies créées artificiellement de matériel génétique, étranger à la nature et expérimental », a écrit l’acteur dans un e-mail à l’équipe des ressources humaines de Disney en octobre, selon la poursuite.

Rademacher a déclaré à Carlson qu’il avait initialement prédit qu’un mandat tomberait à l’eau après que la Walt Disney Company ait commencé à exiger des travailleurs de ses parcs d’attractions de Lake Buena Vista, en Floride, qu’ils se conforment à de telles ordonnances.

Plus tôt cet automne, le président Biden a émis un mandat exécutif sur les vaccins pour la plupart des entreprises et des employés, mais il a jusqu’à présent été en grande partie bloqué ou annulé par des décisions de justice.

Alors qu’ABC continue d’aller de l’avant avec son mandat de vaccin, d’autres grandes organisations ont suspendu ou annulé leurs mises en œuvre – y compris l’entité semi-fédérale d’Amtrak, elle-même une cause célèbre de Biden depuis 50 ans, pour laquelle la station de Wilmington est nommée.

La National Railroad Passenger Corporation, comme on l’appelle officiellement, a temporairement suspendu son mandat, ce que les responsables du chemin de fer ont initialement déclaré au Congrès entraînerait des interruptions de service et des coupures à partir de début janvier 2022.