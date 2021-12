Radhakishan Damani augmente sa participation dans India Cements à 22,76%, l’action bondit de près de 9%

L’investisseur Ace Radhakishan Damani a augmenté sa participation dans India Cements à 22,76%, a révélé un dossier réglementaire de la société.

L’investisseur Ace Radhakishan Damani a augmenté sa participation dans India Cements à 22,76%, a révélé un dossier réglementaire de la société. Avec cela, le cours de l’action a grimpé jusqu’à 8,9% mercredi matin, pour s’échanger à un plus haut intra-journalier de Rs 192,35 par action. Radhakishan Damani, avec sa famille, a augmenté sa participation dans la société de fabrication de ciment au cours de la dernière année. L’investisseur milliardaire, qui est souvent surnommé le mentor de Rakesh Jhunjhunwala, est le promoteur d’Avenue Supermarts, un géant des hypermarchés, et est connu pour être un investisseur de valeur.

Radhakishan Damani augmente sa participation

Radhakishan Damani avec Gopikishan Damani, Shrikantadevi Damani, Kirandevi Damani et d’autres ont acheté 62,98 lakh d’actions d’India Cements sur le marché libre, selon le dossier réglementaire. Selon le dossier, Radhakishan Damani et sa famille ont acquis les actions en novembre de cette année, et la dernière acquisition d’actions a eu lieu le 20 décembre. Actuellement, Radhakishan Damani détient 7,05 crore d’actions d’India Cements, soit 22,76%. Plus tôt à la fin du mois de septembre de cette année, l’investisseur milliardaire détenait une participation de 21,14% dans la société.

Le cours de l’action India Cements a connu une année volatile sur les bourses. Le titre a réussi à gagner un peu plus de 2,5% jusqu’à présent cette année. Depuis la mi-novembre, le titre est en baisse de plus de 16%. Au plus haut d’aujourd’hui, la totalité de la participation de Radhakishan Damani dans la société est évaluée à 1 357 crore de roupies.

Les analystes positifs sur le secteur du ciment

« Le secteur indien du ciment est au milieu d’un cycle haussier depuis l’exercice 19, avec une forte demande sous-jacente dans tous les segments, des pics d’utilisation et de solides réalisations », ont déclaré les analystes de JM Financial dans un rapport récent. Les analystes ont ajouté que le secteur du ciment a connu une forte génération de trésorerie au cours de l’exercice 20-21 grâce à l’amélioration de la rentabilité, en partie aidée par la libération du fonds de roulement. « De solides flux de trésorerie ont contribué à la fois à l’exercice de désendettement et au financement de projets d’expansion. La dette nette du secteur a diminué par rapport à son pic de l’exercice 19 et le ratio dette nette/EBITDA des acteurs analysés est confortable à -2,4x à 2,6x », ont-ils déclaré.

Plus tôt cette semaine, la société de courtage et de recherche nationale HDFC Securities, dans son rapport annuel sur les perspectives, a déclaré qu'elle était positive pour le secteur du ciment.

