Radhakishan Damani entre dans la liste des 100 meilleurs riches; ces actions lui ont valu plus de 30% de rendement en 2021

Radhakishan Damani est un investisseur de valeur connu, que Big Bull Rakesh Jhunjhunwala appelle son gourou.

L’investisseur milliardaire Radhakishan Damani est entré hier dans le club élitiste des 100 personnes les plus riches du monde avec une valeur nette atteignant 19,3 milliards de dollars. Selon Bloomberg Billionaires Index, la valeur nette de Radhakishan Damani a bondi de 4,41 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, faisant de lui la 97e personne la plus riche du monde et le sixième milliardaire indien à entrer dans le top 100 du club. Radhakishan Damani est un investisseur de valeur connu, que Big Bull Rakesh Jhunjhunwala appelle son gourou. Promoteur de la chaîne d’hypermarchés Avenue Supermarts, Radhakishan Damani a empoché des rendements sains sur de nombreux titres au fil des ans. Jusqu’à présent cette année, l’investisseur as a vu 5 de ses actions bondir de plus de 30%.

Avenue Supermarts (DMart) de Radhakishan Damani est sa plus grande participation en valeur. En tant que promoteur d’Avenue Supermarts, Radhakishan Damani détient une participation de 65,2% dans la société avec les membres de sa famille, évaluée à environ Rs 1,54 lakh crore. Depuis le début de l’année, le cours de l’action Avenue Supermarts a bondi de 31 %. Le 1er janvier, l’action se négociait à Rs 2 789 par action, et à la clôture d’hier, elle était en hausse à Rs 3 649 pièce. La majorité des gains enregistrés par la valeur nette de Radhakishan Damani en 2021 proviennent de sa participation dans Avenue Supermarts.

L’investisseur milliardaire est actionnaire de Sundaram Finance depuis plus de cinq ans maintenant. Radhakishan Damani a investi dans l’entreprise par l’intermédiaire de sa société, Bright Star Investments. La société détient une participation de 2,4 % dans Sundaram Finance, basée à Chennai. La valeur de la participation de 2,4% de Radhakishan Damani dans la société, au cours de clôture d’hier, est de Rs 634 crore. Jusqu’à présent, en 2021, le cours de l’action Sundaram Finance a bondi de 33,7% pour se négocier désormais à 2 460 Rs par action.

La société du groupe Tata est également celle qui a aidé Radhakishan Damani à empocher des rendements intelligents en 2021. Radhakishan Damani détient une participation de 1,52 % dans Trent via sa société Derive Trading and Resorts. Trent est l’unité de vente au détail du groupe Tata, qui exploite Westside, Zudio, Start et Landmark, quatre formats de points de vente au détail proposant mode, épicerie et divertissement. La valeur de la participation de Radhakishan Damani dans la société est fixée à Rs 488 crore. Le cours de l’action Trent a enregistré un écart de 33,51 % jusqu’à présent cette année et se situe maintenant à 900,75 Rs par action.

Radhakishan Damani a réduit sa participation dans Blue Dart Express au cours du trimestre précédent, réalisant des bénéfices partiels après la remontée du titre. Le cours de l’action Blue Dart Express a grimpé de 42% jusqu’à présent cette année. L’investisseur milliardaire détient une participation de 1,7% dans la société, évaluée à Rs 230 crore.

Metropolis est une autre entreprise où Radhakishan Damani a réduit sa participation au cours du trimestre précédent, après une remontée du cours de l’action. Le cours de l’action Metropolis Healthcare a grimpé de 39% jusqu’à présent cette année. L’action se négociait à Rs 2015 par action le 1er janvier et à la clôture d’hier, l’action était en hausse à Rs 2 799 par action. Avec l’aide du rallye du cours de l’action de Metropolis, la valeur de la participation de Radhakishan Damani dans la société a grimpé à Rs 229,7 crore.

