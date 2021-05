Radhe Box Office Day 1: Voici combien la sortie de l’Aïd de Salman Khan a été tirée des abonnements

Radhe est la sortie très attendue de l’Aïd de Salman Khan.

Billetterie Radhe de Salman Khan: La sortie très attendue de l’Eid de Salman Khan a débuté avec des critiques mitigées à mauvaises, mais les critiques ont rarement eu un impact sur la collection de films de “ Bhai ” au box-office. Selon l’analyste et critique de Film Trade Sumit Kadel, le modèle PPV ou pay per-view a très bien fonctionné pour Zee Studios et Zee 5 et «a été un coup de maître». Il a ajouté que la décision de sortir un film sur le modèle PPV est un «changement de jeu pour l’industrie cinématographique car le film a frappé 100 crore ₹ à partir d’abonnements au jour 1 et de milliers de vues. Attendez-vous à ce que davantage de biggies bollywoodiens optent maintenant pour le modèle PPV. »

. Le modèle PPV @ZeeStudios_ pour #Radhe était un MASTERSTROKE .. Changement de jeu pour l’industrie cinématographique. Attendez-vous à ce que plus de biggies de Bollywood optent maintenant pour le modèle PPV. – Sumit Kadel (@SumitkadeI) 14 mai 2021

Kadel a tweeté que Radhe s’est avéré être une formidable capture pour Zee Studios et que «la superstar de Salman Khan leur a permis d’obtenir 42 lakhs (4,2 millions) de vues en 24 heures. Fantastique ouverture sur le monde numérique. » Expliquant pourquoi le mouvement PPV a été un coup de maître, Kadel a tweeté que toutes ces collections de Radhe iront entièrement sur la plate-forme OTT sans taxe sur les divertissements, sans part des exposants ou des distributeurs. Sur le marché international, Radhe a frappé Rs 5 crore le jour de son ouverture.

Si nous calculons les collections – 42 lakhs * 249 = 100 cr +. #Radhe https://t.co/hHkYnZWaNS – Sumit Kadel (@SumitkadeI) 14 mai 2021

«Tout ce qui est révolutionnaire semble d’abord incroyable, puis devient une norme. Les créateurs d’un biggie de Bollywood qui ont une collaboration avec Netflix recherchent un partenaire PPV…. Le jeu a commencé! » Sumit Kadel a réitéré sa position.

En examinant le film, Kadel était généreux et a déclaré: «Radhe est un artiste de premier ordre, possède une action brute super élégante, un scénario étanche et un scénario rythmé par les faits. Salman Khan livre un acte de seeti maar. Randeep Hooda brille dans son rôle le plus menaçant de tous les temps. Fournit un divertissement familial propre. Eid Mubarak. »

#RadheReview ⭐️⭐️⭐️ ???? (3.5) #Radhe est un artiste de premier ordre, avec une action brute super élégante, un script étanche et un scénario rythmé par les faits. # SalmanKhan livre un acte de seeti maar. #RandeepHooda brille dans son rôle le plus menaçant de tous les temps. Fournit un divertissement familial propre.Eid Mubarak pic.twitter.com/HTysVAR5PP – Sumit Kadel (@SumitkadeI) 13 mai 2021

Le critique de cinéma et analyste commercial connu Taran Adarsh ​​n’était pas satisfait de Radhe. Dans sa critique sur Twitter, Adarsh ​​a qualifié le film de “ décevant ” et n’a attribué que 2 étoiles.

# OneWordReview… # Radhe: DÉCONTRACTANT.

Évaluation: ⭐️⭐️

Ne répond pas aux attentes énormes… Intrigue clichée et formule prévisible remodelée avec un nouvel emballage… #SalmanKhan très bien, mais une scénarisation terne est un barrage routier… Strictement pour les fans de #Salman. #RadheReview pic.twitter.com/4AMLnDnGGV – taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 13 mai 2021

«Ne répond pas aux attentes exorbitantes… Intrigue clichée et formule prévisible remodelée avec un nouvel emballage… Salman Khan très bien, mais une scénarisation terne est un obstacle… Strictement pour les fans de Salman», a ajouté Adarsh.

