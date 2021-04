Radhe de Salman Khan sortira sur plusieurs plates-formes sur Eid

Radhe a été produit par Salman Khan, Sohail Khan et Reel Life Production tandis que le film est distribué par Zee Studios.

Alors que l’incertitude plane sur la reprise des opérations théâtrales régulières dans le pays, Radhe: Your Most Wanted Bhai de Salman Khan a opté pour une sortie simultanée sur plusieurs plateformes.

Le film prévu pour une sortie le 13 mai vise un lancement en salles dans certaines régions de l’Inde et à l’étranger qui permettent actuellement aux cinémas de projeter des films. Le film à gros budget sera également présenté en première sur ZeePlex, un service de paiement à la carte disponible sur la version Web de la plate-forme OTT (over-the-top) Zee5 et sur les opérateurs DTH Dish, D2H, Tata Sky et Airtel Digital TV. De plus, tous les abonnés de la version mobile / application de Zee5 auront accès à une vue unique du film sur le service OTT.

Radhe sera le premier film de Bollywood à sortir en salles au Royaume-Uni depuis le verrouillage de l’année dernière. En outre, un large lancement international en salles ciblant 40 pays sur tous les territoires internationaux, y compris le Moyen-Orient, l’Amérique du Nord, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, l’Europe est également en cours de planification, ont déclaré les réalisateurs du film dans un communiqué.

«Nous soutiendrons les propriétaires de salles en diffusant le film dans autant de salles que possible, conformément aux règles et protocoles établis par le gouvernement. Mais, compte tenu des directives et des mesures de sécurité, nous devons également trouver des moyens de garantir que le film atteigne l’ensemble de notre public. Nous ne voulons pas refuser au public le choix du divertissement dans le confort de sa maison pendant ces périodes », a déclaré un porte-parole de Salman Khan Films.

Une poignée d’États indiens, y compris les principaux marchés, Maharashtra et Delhi, ont mis en place des mini-verrouillages et des couvre-feux nocturnes, fermant des théâtres et d’autres établissements privés dans le but d’apprivoiser un pic alarmant dans les affaires de Covid. Les cinémas ont également été l’un des derniers secteurs autorisés à reprendre leurs activités l’année précédente à la suite de l’imposition d’un verrouillage strict à l’échelle nationale. Même après la réouverture, les exposants ont dû fonctionner avec la moitié de leur capacité en sièges, paralysant les entreprises. De nombreux cinémas à écran unique auraient fermé leurs portes.

«La pandémie en cours nous a obligés à innover et nous sommes fiers d’être les premiers à nous lancer dans cette nouvelle stratégie de distribution», a déclaré Shariq Patel, directrice commerciale de Zee Studios.

