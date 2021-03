Radiation des actions chinoises? Pourquoi les actions BIDU, VIPS et TME continuent de baisser

Les actions chinoises chutent dur vendredi sur les craintes de radiation en raison de l’adoption par la Securities and Exchange Commission (SEC) des normes établies par l’ancien président Donald Trump.

La loi de l’administration précédente fait en sorte que les actions chinoises doivent répondre aux normes d’audit américaines si elles veulent continuer à être cotées dans le pays. Les entreprises chinoises qui ne sont pas en mesure de le faire seront radiées de la cote des bourses américaines.

Cela incite les investisseurs à se méfier de trois actions chinoises en particulier. Jetons un coup d’œil à eux et comment le marché les traite aujourd’hui.

Baidu (NASDAQ:BIDU) – Les actions de BIDU sont en baisse de 11,2% parallèlement aux nouvelles d’aujourd’hui. Il convient également de noter qu’environ 50 millions d’actions ont changé de mains. C’est un bond considérable par rapport à son volume de négociation moyen quotidien de 11,4 millions d’actions.

Vipshop (NYSE:VIPS) – L’action VIPS est la prochaine sur la liste avec des actions en baisse de 11,3% vendredi après-midi. La société a également vu plus de 74 millions d’actions se négocier aujourd’hui. À titre de comparaison, son volume de négociation moyen quotidien est d’environ 8,4 millions d’actions.

Groupe de divertissement musical Tencent (NYSE:TME) – L’action TME clôture la liste des actions chinoises prenant un rythme avec des actions en baisse de 16,7%. Il connaît également une forte négociation avec plus de 163 millions d’actions qui changent de mains. Pour mettre cela en perspective, son volume de négociation moyen quotidien est plus proche de 15,5 millions d’actions.

Ajoutant aux dernières nouvelles de la SEC, il ressemble à Goldman Sachs (NYSE:GS) perd également confiance dans les actions chinoises susmentionnées. Des rapports récents affirment que la banque d’investissement vend aujourd’hui de gros blocs d’actions BIDU, VIPS et TME.

D’autres actions chinoises sont également durement touchées par les changements de la SEC et d’autres préoccupations concernant le commerce avec la Chine.

Cela a entraîné une baisse récente de nombreuses actions chinoises, même si ces sociétés ne seront probablement pas retirées de la cote. Quelques exemples incluent Nio (NYSE:NIO), Xpeng (NYSE:XPEV), Li Auto (NASDAQ:LI), et plus. Les investisseurs qui souhaitent se tenir au courant des dernières nouvelles sur les actions chinoises peuvent consulter le contenu suivant d’InvestorPlace.com.

