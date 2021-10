Radico lance Magic Moments Dazzle Vodka et Royal Ranthambore Heritage Collection-Royal Crafted Whiskey

Magic Moments Dazzle et Royal Ranthambore seront disponibles à Delhi, Karnataka et Uttar Pradesh, Goa, Maharashtra, Rajasthan et Haryana dans certains magasins

Radico Khaitan Ltd a dévoilé sa gamme de produits de luxe dans les catégories des spiritueux bruns et blancs. « Magic Moments Dazzle Vodka », l’extension de marque de luxe de leur marque signature Magic Moments Vodka et « Royal Ranthambore Heritage Collection-Royal Crafted Whisky » marquent le début de la saison des festivals pour Radico. « Chaque lancement est l’expression de l’effort constant pour offrir à nos consommateurs l’exclusivité d’expériences réservées aux plus exigeants », a déclaré Amar Sinha, COO, Radico Khaitan Limited.

Magic Moments Dazzle Vodka, la marque ultra-premium du portefeuille de vodka de Radico, sera disponible en deux variantes suprêmes, notamment Magic Moments Dazzle Gold et Magic Moments Dazzle Vanilla. Le Royal Ranthambore, quant à lui, est un whisky doux élaboré avec les meilleurs malts et céréales de l’Inde. Avec le lancement du produit, la marque déploie également la campagne marketing pour renforcer la position de la marque en tant que « India’s Finest Yet ». Une multitude d’initiatives ciblées seront activées dans les semaines à venir.

Selon Sinha, la vodka représente actuellement moins de cinq pour cent des volumes nationaux d’IMFL, contre environ 25 à 30 % dans le monde. « Avec le profil démographique favorable et l’évolution des préférences des consommateurs, nous pensons que l’industrie de la vodka est appelée à se développer. Au cours des cinq dernières années, l’espace de vodka haut de gamme s’est développé à un rythme plus rapide que l’ensemble de l’industrie de la vodka, ce qui est un signe positif. Au sein de la vodka, les saveurs prennent de l’ampleur. Plus de 50 % de nos volumes de vodka sont des arômes », a-t-il ajouté.

Magic Moments Dazzle et Royal Ranthambore seront disponibles à Delhi, Karnataka et Uttar Pradesh, Goa, Maharashtra, Rajasthan et Haryana dans certains magasins au cours de la première phase de lancement.

