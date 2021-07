Radio MARCA se tourne vers les Jeux : 250 heures de « Tableau de bord olympique »

Après cinq ans d’attente, les Jeux Olympiques sont là. Tokyo accueillir l’un des événements les plus particuliers de tous les temps en raison de la pandémie qui sévit dans le monde depuis deux ans et qui a entraîné, entre autres, le report de l’événement olympique d’un an.

le terres orientales abriter l’esprit de dépassement, de dévouement et de passion que dégagent les anneaux olympiques et qui, depuis sa création, accompagne la radio qui sera plus que jamais la radio sportive. Et est-ce que MARQUE Radio renverse, comment pourrait-il en être autrement avec la date d’été.

Programmation spéciale dès le premier jour

Avec un programme spécial qui débute ce vendredi à 13h00 et la cérémonie olympique qui sera racontée par Rafa Sahuquillo et Vicente Ortega Dans leurs différents espaces, ‘Marcador’ parlera japonais pendant les vingt prochains jours.

Fran González être en charge de l’ouverture de la fermeture avec le début de la compétition et de toutes les informations avec une première section qui ira de 20h00 à 23h30, heure à laquelle elle sera diffusée El Partidazo de Cope et Radio MARCA, un produit qui ne s’arrête pas pendant l’été. Après le programme de référence de la soirée sportive, Fran reviendra vous raconter ce qui se passe jusqu’à 3 heures du matin.

A partir de là, soyez Carlos Vicente Gmez, Chitu, celui qui est chargé de vous raconter et de transmettre tout ce qui se passe dans la séance Matin (tôt le matin en Espagne en raison du changement d’heure) du Jeux olympiques. Football, basket-ball, et tous les événements individuels pour que l’aube de la radio nous laisse des nuits inoubliables.

A neuf heures du matin prends le relais Pablo Parra. Un Diario dans ses deux formules, celle de Ral Varela et cicatrice Martnez, donnent leur espace à « Tableau de bord olympique » de sorte que, jusqu’à trois (15 heures) de l’après-midi, tant que la trêve sportive, Radio MARCA peut vivre les Jeux Olympiques dans leur essence.

Tout avec Jos Rodriguez en tant qu’envoyé spécial auprès de Tokyo réunir des interviews, des protagonistes et des sensations dans les journées interminables du sport qui s’annoncent dans le plus de 250 heures de programmation préparé pour que vous ne manquiez aucun détail du rendez-vous.

Avec des narrations de toutes les médailles espagnoles et des principaux événements internationaux, des commentateurs experts dans chacun des sports et des esprit vitaliste d’une radio qui vous accompagne toujours, les Jeux Olympiques arrivent à la radio sportive pour la plus grande diffusion nationale sur les ondes.