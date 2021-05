Radio Promo Powerhouse Skateboard Marketing Ltd. célèbre son 30e anniversaire

Centrale de promotion radio basée à New York Skateboard Marketing Ltd., dirigé par un vétéran de l’industrie de la musique Munsey Ricci, célèbre son 30e anniversaire de diffusion de la musique heavy metal et hard rock sur les ondes.

“Cela fait déjà 30 ans,” Ricci dit. “Le temps semble voler quand vous vous amusez. J’ai été béni et honoré d’avoir l’opportunité de travailler avec la liste d’artistes que nous avons. Chaque matin, je me lève et je vis encore pour entrer dans le bureau et faire ce concert. Je ne m’en lasse pas et j’en ai besoin de plus! “

Fondée en 1991 par l’ancien Enregistrements PolyGram exécutif, Skateboard Marketing Ltd. s’est rapidement imposé comme le chef de file du développement de la radio et des artistes avec un accent sur tous les formats de musique agressive. L’amour de la musique, les relations de longue date et le profond respect des collègues et des artistes ont valu à l’entreprise la réputation d’être l’entreprise incontournable pour la promotion radiophonique nationale en Amérique du Nord.

“Munsey et Marketing de planche à roulettes font ce qu’ils font parce qu’ils ADORENT », dit SiriusXMde José Mangin. “Il n’y a personne au monde aussi expérimenté et dévoué à l’art de la promotion du métal. J’ai aidé Munsey répandre le bon gospel du métal pendant 25 ans, et nous ne faisons que commencer! Félicitations pour 30 f’in années de domination! “

Animateur radio syndiqué et auteur Jackie en métal complet ajoute, “Munsey fait partie intégrante de la scène musicale lourde. Il porte fièrement le flambeau et à ce stade, il est fondamentalement un membre de facto de la plupart de vos groupes de métal préférés. Acclamations Munsey & planche à roulette. “

Ces sentiments sont repris par les artistes Skateboard Marketing Ltd. a représenté, beaucoup soulignant la partie intégrante que l’entreprise a joué dans leur succès.

“Marketing de planche à roulettes fait partie de mon équipe depuis maintenant 20 ans », déclare MEGADETH bassiste David Ellefson. «Ils comprennent et se connectent avec mes fans et les clients qui achètent des disques, ce qui rend le commerce de la musique encore meilleur et plus facile. planche à roulette et merci pour tout ce que vous faites! “

Dit OVERKILL chanteur Bobby “Blitz” Ellsworth, “Félicitations à Munsey et planche à roulette sur 30 ans à garder les ondes remplies du métal le plus lourd! Depuis des décennies, nous l’appelons le 6e membre de la OVERKILL camp, car il est allé au-delà pour aider à apporter notre métier à ceux qui en ont envie. Joyeux anniversaire planche à roulette, de Chaly et les garçons! “

Divertissement Singermande Todd Singerman Remarques, “Marketing de planche à roulettes, sous la direction enthousiaste de Munsey Ricci, ont contribué à propulser MOTÖRHEADde la musique aux oreilles et aux cœurs de milliers et de milliers d ‘oreilles depuis plus de trois décennies. Munsey reste cette rare combinaison de classe et d’action. “

Ajoute Wendy Dio, “Munsey Ricci et Marketing de planche à roulettes ont soutenu chaque DIO enregistrer tout au long Ronniede carrière et continuez à nous soutenir. “

Alors que directeur de la promotion de la radio nationale de métal à Enregistrements PolyGram, Ricci a créé le premier département radio métal pour le label et l’ensemble de ses affiliés, dont Registres de mercure, Registres Polydor, RooArt et Records de Londres, où la liste des artistes comprenait des groupes comme PÉCHÉ MORTEL, ASSAUT, Yngwie Malmsteen, EMBRASSER, Doro Pesch, SCORPIONS, SE RUER, Tony MacAlpine et Vinnie Moore.

Ricci a également travaillé auparavant pour Médias CMJ et Combat/Enregistrements en cours, et a programmé la radio pendant cinq ans avant son passage au label, apprenant et travaillant aux côtés de certaines des personnes les plus influentes du monde de la promotion radio et menant au succès de Skateboard Marketing Ltd.

“J’ai eu le plaisir de savoir Munsey depuis près de 25 ans », déclare Rob Rush, directeur de programme / PM Drive Jock 94.3 Le requin Long Island. “C’est un professionnel accompli et il a toujours été au-delà des attentes pour les groupes qu’il promeut et les stations de radio qui jouent ses groupes. C’est un vrai numéro de classe et je suis fier de l’appeler l’un de mes meilleurs amis! Voici à 30 ans de plus Munsey et Marketing de planche à roulettes!!! “

SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk” hôte Eddie Trunk dit: “J’ai connu et travaillé avec Munsey pour les 30 ans de Marketing de planche à roulettes et au-delà. Il a toujours eu une grande passion pour la musique rock et metal et tous les projets sur lesquels il travaille. Tout le meilleur pour les 30 prochains à tous à planche à roulette! “

Voyant un vide pour la musique lourde dans les métiers de la radio, Ricci lancé Contrebande de métal en 2016. Contrebande de métal, en conjonction avec Contrebande radio, comble cette lacune en tant que destination pour les labels, la direction et les artistes à la recherche d’informations précises, y compris une charte métallique composée de stations commerciales, de syndication ainsi que de grandes stations universitaires, une section d’actualités sur le métal pour les dernières nouvelles sur les tournées et les festivals dates d’annonce et dates de rue. Un calendrier de sortie global pour les dates d’ajout de métal à la radio est également inclus. Contrebande de métal est devenue la source la plus fiable pour évaluer le succès d’un disque à la radio.

Ajoute Joey Z de longue date planche à roulette client VIE D’AGONIE, “Il est difficile de croire que Munsey et l’équipe de Marketing de planche à roulettes le meulons pour nous tous depuis 30 ans. VIE D’AGONIE est très reconnaissant pour toute l’aide et le soutien que l’équipe nous a apportés au fil des ans … Nous leur souhaitons un succès continu pendant au moins 30 autres !! “

“Munsey est le seul jeu radio en métal de la ville “, déclare Adrénaline PRde Maria Ferrero. “Période.”

La liste de la société va du plus petit au plus grand groupe de heavy metal et de hard rock. Sa liste de base se compose de MOTÖRHEAD, OVERKILL, TESTAMENT, JUDAS PRIEST, Ronnie James Dio, NOIR SABBAT, EXODE, ANGE DE LA MORT, LES SOLS, PARKWAY DRIVE, Ozzy Osbourne, SEPULTURA, SOULFLY et de nombreuses étiquettes dont Napalm, Explosion nucléaire, Century Media, Divertissement un, Musique de Warner, BMG, Sony, Chaussée, Metalville, Spinefarm, Intrépide et Universel. Skateboard Marketing Ltd. a également travaillé sur des campagnes radio avec IRON MAIDEN, AIMANT MONSTRE, CROWBAR, METALLICA, MEGADETH, TUEUR, Doro Pesch, VOILE DE MAYA, AUX PORTES, NOMBRE DE CORPS, HAUT EN FEU et plein d’autres.

“SE DÉCHIRER magazine et Marketing de planche à roulettes roulé fort et fier ensemble dans la journée “, dit Lonn M. Friend, auteur de “La vie sur la planète Rock”. “Félicitations à Munsey sur trois décennies de décadence prospère. “

Photo: James Weber