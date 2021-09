Radiographie à la Ryder Cup 2021 : Jordan Spieth

Jordan Spieth lors de la Ryder Cup 2018. (© .)

Sans aucun doute, l’un des joueurs qui causera le plus de maux de tête Harrington ces jours-ci c’est Jordan Spieth. Le Texan est le portrait craché du golfeur américain talentueux et travailleur avec une mentalité de gagnant qui l’a amené à récolter de bons résultats ces dernières années. Spieth s’apprête à disputer son quatrième Ryder cup sachant qu’à aucune des trois occasions précédentes il n’avait joui d’un tel rôle de premier plan. Ce rôle implique de faire un pas en avant et c’est précisément ce que doit faire le vainqueur de trois Majors.

Après plusieurs saisons discrètes, cette campagne a permis une nouvelle fois d’entrevoir les meilleurs Jordan Spieth. Loin de ce monstre gagnant de 2015 mais assez bon pour ré-exciter ceux qui tenaient pour acquis que le Texan ne serait plus jamais le même. Après quatre ans de sécheresse, Spieth est revenu sur la voie gagnante dans le Valero Texas Open. Bien sûr, cela devait être dans son pays d’origine et devant son peuple.

En plus de cette victoire, survenue 1351 jours après son dernier triomphe dans le Ouvert 2017, la saison de Spieth ça s’est plutôt bien passé. Il est devenu le cinquième joueur depuis 1980 à atteindre 12 victoires dans le Tournée de la PGA avant d’avoir 28 ans, rejoindre Phil Mickelson, Tiger Woods, Rory McIlroy et Justin Thomas. De plus, il a atteint un total de neuf top 10 dans des tournois tels que le Ouvert (2e), le Maîtrise (T3) ou le Invitation Arnold Palmer (T4). Il semble que nous nous rapprochons de plus en plus de la meilleure version de Jordan.

Il a fait la coupe dans 21 des 25 événements et était le leader ou le co-leader après 54 trous joués quatre fois au cours de l’année, plus que tout autre joueur du circuit aux côtés de Sam brûle. Il a réussi à accéder au week-end dans les 18 derniers événements de la saison, la plus longue séquence enregistrée par un joueur en 2020-2021. Quelques réalisations qui montrent clairement la cohérence de Spieth et ils sont d’accord avec attaquant dans leur décision de vous inclure dans l’équipe.

Vouloir égaliser l’échelle

Depuis trois ans, le bilan est déséquilibré et une victoire en Détroit de sifflement c’est la seule solution possible pour le rééquilibrer. La défaite américaine à Paris a mis le marqueur personnel de Spieth contre avec deux éditions perdues (2014, 2018) et une gagnée (2016). En revanche, si on regarde leur palmarès, le bilan est légèrement positif : sept victoires, cinq défaites et deux nuls.

A ses débuts, Tom Watson il l’a classé dans trois des quatre jeux à quatre balles et à quatre. Spieth joué toute la semaine avec Patrick Roseau, au début d’une relation très fructueuse pour l’équipe américaine avec deux victoires et un nul. En simple, Spieth est tombé par 2 & 1 avant Graeme McDowell.

Deux ans plus tard, le Texan a joué les cinq matchs, obtenant deux victoires, deux défaites et un match nul. Ces deux points et demi avec lesquels il s’est réuni Patrick Roseau, encore une fois son partenaire cette semaine-là, s’avérant être l’un des couples les plus efficaces de cette édition. Deux victoires contre la paire formée par Stenson et Rose et un match nul avant Garcia et Cabrera Bello a montré que la société Reed-Spieth ce fut un succès après deux éditions.

En 2018, Jim Furyk pris la décision de séparer les chemins de Roseau et Spieth puisque soi-disant ce dernier ne voulait pas tant jouer avec son partenaire des dernières années dans le Ryder comme dans le Présidents. Dans une décision qui a fait grand bruit, Jim Furyk a décidé d’aligner le Texan avec son grand ami Justin Thomas déjà Patrick Roseau avec Tiger Woods. A en juger par le résultat en Le Golf National, trois victoires et une défaite, la décision de Furyk c’était plus que parfait. Cependant, Jordan n’a pas réussi à gagner son match en simple en perdant 5 et 4 contre la recrue Olesen.

Spieth Il s’est avéré être un grand compétiteur dans les formats fourballs et foursome. Tout indique que cette semaine il concourra à nouveau avec son grand ami Justin, mais la question en suspens reste les matchs individuels où il n’a pas encore réussi à gagner un match lors de ses trois tentatives. Plus d’essence pour un Spieth déjà assez motivé, prêt à mener l’équipe américaine à la victoire et à leur deuxième Ryder cup personnel.